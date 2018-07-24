Відгуки суспільності на соціальні проекти компанії Техніка і технології

В 2014 році компанія Техніка і технології розпочала низку соціальних проектів, розрахованих до 2020 та до 2035 року.

Проекти направлені на виховання дітей змалечку, зі світоглядом, що забезпечить майбутнє дитині, а батькам безтурботне життя.

Щодо вищезгаданих проектів в прес-центрі компанії редакції повідомили наступне:

Найбільш популярними соціальними проектами сьогодні є 5, строком дії 2014-2035 рр. Старшому поколінню і батькам запропонована Програма виховання кадрів і послідовників справи, а для дітей, з можливим залученням дорослих, конкурси Намалюй свою мрію, Реалізуй намальовану мрію, Я винахідник, Посади дерево добра. Перші пропозиції по проектам зроблені серед клієнтів ще на початку 2013 року. Компанія отримала схвальні відгуки від дітей, батьків, клієнтів і почала розвивати проекти.

Підтримку і позитивні відгуки було отримано від Кіровоградської філії Укрексімбанк яка про кредитувала ТОВ Техніка і технології і це допомогло фінансуванню проектів, від журналу Бізнес 2 безкоштовно надруковані статті в якому дали можливість позиціонувати ці проекти в бізнес середовищі, від Кіровоградського обласного управління освіти пропозиції і допомога якого забезпечили поширення інформації і матеріалів і участь дітей в конкурсах.

Найбільше відгуків компанія Техніка і технології отримала від дітей, батьків і клієнтів після проведення першого етапу конкурсів восени 2014 року. Всі вони позитивно відгукнулися і багато хто просив продовжити конкурси. В компанії вважають, що найкращим відгуком суспільності на започаткування – є результат проведених конкурсів. В конкурсі Намалюй свою мрію прийняли участь близько 6 тисяч дітей, а завдячуючи конкурсу Посади дерево добра висаджено більше 200 тисяч дерев.

Компанія Техніка і технології займається поставками техніки, обладнання, запчастин, технологій через мережу представництв в Україні та розробляє і впроваджує нові види техніки.