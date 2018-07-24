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Як підтягнути груди – одна проста вправа

Підтягнути груди, не виходячи з дому, реально за допомогою однієї вправи.

Про це розповіла ведуча Ранку у Великому Місті Юля Зорій в рамках проекту Зорій качає.

Ведуча перевірила дві вправи з інтернету і дійшла висновку – жодна не працює. Тому вона запропонувала альтернативу.

Візьміть гантелі і поставте їх перед собою. Далі робіть руху вперед і назад.

І ви відразу відчуєте, як качаються ваші м’язи грудей.

Читайте: Ведуча ICTV Юлія Зорій показала вражаючий результат схуднення на 10 кг

До речі, раніше ведуча ICTV показала, як накачати ноги за допомогою однієї вправи.

 

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