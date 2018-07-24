Як підтягнути груди – одна проста вправа

Підтягнути груди, не виходячи з дому, реально за допомогою однієї вправи.
Про це розповіла ведуча Ранку у Великому Місті Юля Зорій в рамках проекту Зорій качає.
Ведуча перевірила дві вправи з інтернету і дійшла висновку – жодна не працює. Тому вона запропонувала альтернативу.
Візьміть гантелі і поставте їх перед собою. Далі робіть руху вперед і назад.
І ви відразу відчуєте, як качаються ваші м’язи грудей.
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До речі, раніше ведуча ICTV показала, як накачати ноги за допомогою однієї вправи.
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