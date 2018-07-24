Як собаки реагують на сльози

Собаки не тільки помічають, коли господар засмучений і потребує допомоги, але й намагаються якомога швидше допомогти йому.

До такого висновку прийшли вчені після дослідження за участі 34 пар собак різних порід, а також їхніх господарів, повідомляє CNN.

Під час експерименту господарі сідали на диван і починали пошепки наспівувати колискову або плакати. У цей час їхній собака знаходився за дверима та чув це.

Двері між приміщеннями були зачинені й обладнані спеціальним магнітом. Аби дістатися до господаря, тваринам потрібно було докласти певних зусиль.

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Почувши плач господаря, собаки відчиняли двері не частіше, ніж якщо чули його шепіт. Однак вони робили це втричі швидше.

Дослідники зауважили, що собаки, які не відчиняли двері, робили це не з байдужості. Коли тварини чули плач господарів, у них значно підвищувався рівень стресу, тобто вони почувалися занадто стурбованими й розгубленими, аби зробити хоч щось.