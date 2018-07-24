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З Днем Ольги: привітання та листівки

24 липня християни східного обряду шанують рівноапостольну велику княгиню Ольгу.

Сьогодні іменини у всіх Ольг, це ім’я походить від скандинавського імені Хельга.

До святої Ольги звертаються з молитвами про допомогу вдови і новонавернені християни. Княгиня Ольга спорудила перші християнські храми на Русі, а сама прийняла хрещення в 954 році.

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Якщо ви вирішили зробити комусь подарунок на іменини, то ідеально підійдуть вироби з бурштину. Цей камінь є оберегом для Ольг.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання та листівки з іменинами для Ольг.

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, радісну долю,

Наші вітання тобі, люба Олю!

*****

У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел-покровитель,
Що молиться про наше майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати: сину(дочко), ти моє дитя!

*****

Ранок надходить, небо світає,
День твого свята розпочинає,
Мала пташина співає в гаю,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

*****

Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім небагато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!

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З Днем Ольги: привітання та листівки / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про історію свята.

Фото: dreamstime.

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