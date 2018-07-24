24 липня християни східного обряду шанують рівноапостольну велику княгиню Ольгу.

Сьогодні іменини у всіх Ольг, це ім’я походить від скандинавського імені Хельга.

До святої Ольги звертаються з молитвами про допомогу вдови і новонавернені християни. Княгиня Ольга спорудила перші християнські храми на Русі, а сама прийняла хрещення в 954 році.

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Якщо ви вирішили зробити комусь подарунок на іменини, то ідеально підійдуть вироби з бурштину. Цей камінь є оберегом для Ольг.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання та листівки з іменинами для Ольг.

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, радісну долю,

Наші вітання тобі, люба Олю!

*****

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел-покровитель,

Що молиться про наше майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати: сину(дочко), ти моє дитя!

*****

Ранок надходить, небо світає,

День твого свята розпочинає,

Мала пташина співає в гаю,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

*****

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім небагато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!









З Днем Ольги: привітання та листівки / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про історію свята.

Фото: dreamstime.