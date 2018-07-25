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Гороскоп на сьогодні, 25 липня

На сьогодні небажано планувати будь-які починання, важливі зустрічі, переговори, а також великі покупки і фінансові операції.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Техніка й засоби комунікацій можуть давати збій. Можна займатися простими, повсякденними справами. Дозвольте собі повноцінний відпочинок.

Гарний час для читання, роздумів, усамітнення. Прогулянка на природі, слухання птахів, шуму океану або шелесту дощу, навіть з комп’ютера, допоможе трохи врівноважити емоційний стан, який в останні дні все ж буде трохи розхитаним на тлі наближення місячного затемнення.

Несприятливо: брати і давати гроші у борг.

Читайте: Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

Нагадаємо, що вже цієї п’ятниці, 27 липня, відбудеться найтриваліше місячне затемнення. Факти ICTV писали, чим воно небезпечне і що не можна робити.

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