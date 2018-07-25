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Ідеальні дороги і великі штрафи – українка розповіла про життя в Австралії

Українка Аліна переїхала до Австралії та розповіла про особливості життя в країні.

Мельбурн Австралія

Українка Аліна хотіла жити в Америці, проте життя занесло її в Австралію, де вона спочатку стажувалася, а потім отримала робочу візу і документи на проживання, йдеться у сюжеті програми Ранок у великому місті.

За її словами в Австралії майже ідеальні дороги – широкі, з гарною розміткою і без ям.

Також тут чималі штрафи за правопорушення і виписати штраф можуть навіть тоді, коли авто стоїть у неналежному для паркування місці.

Не люблять в Австралії й тих, хто користується телефоном за кермом. Так, хлопець Аліни одного разу отримав за це штраф у 400 австралійських доларів.

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Проте інколи невелику нетверезість водіям пробачають, адже в країні вміст алкоголю в крові до 0,5 проміле вважається безпечною нормою.

До слова, українка Ганна розповіла про те, як переїхала до Іспанії, та як живеться у Барселоні.

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