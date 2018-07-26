Гороскоп на сьогодні, 26 липня

Сьогодні може нахлинути смуток і зневіра.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Якщо сьогодні нахлине смуток і зневіра, можна медитувати або скинути напругу через фізичну втому.

У комунікаціях можуть виникнути труднощі, тому до відсутності взаєморозуміння варто підійти з гумором і не сильно засмучуватися.

Відсьогодні й до 19 серпня питання, пов’язані із засобами зв’язку, спілкуванням, налагодженням контакту можуть носити досить незвичайний характер.

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Несприятливо сьогодні брати або давати гроші в борг, надягати новий одяг і прикраси, стригти волосся, підстригати нігті, починати поїздки і подорожі.

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