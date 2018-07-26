Квитки по €10, безкоштовне житло та екскурсії задарма – як дешево відпочити за кордоном

Дорожчі комп’ютери впливають на ваш пошук так, що система бачить що ви купуєте і вона збільшує коефіцієнт вартості вашого квитка. Користуйтесь дешевшими ноутбуками та смартфонами, а ще шукайте авіаквитки у так званому режимі інкогніто.

Одесит Руслан Вєрін об’їздив на своєму “двоколіснику” майже весь світ. Від Одеси до Південної Африки – 11 тис км, від Одеси до Сінгапура – 14 тис.

Його саморобний транспорт не вибагливий. Пального не просить, лише інколи – ремонт та обслуговування. Головне не забути взяти в дорогу необхідне оснащення. Руслан подолав на велосипеді майже 50 тис км. Початківцям веломандрівник радить обирати недалекі дистанції.

Ганна і Богдан возять своє м’яке місце в автомобілях. Правда, чужих, і безкоштовно. Вони вже 6 років практикують подорожі автостопом. Робити це легко. Перше правило – вдягнутися яскраво. Друге правило – вивчити кілька трюків.

Та головне – усмішка. Вже за 5 хв нашого експерименту зупинився один із водіїв. Ганна та Богдан автостопом проїхали вже 66 країн. Безкоштовно не лише їздили, а й плавали і навіть літали. З далекого Брунею.

Соломія облітала всю Європу буквально за копійки. То як же правильно шукати акційні квитки?

Соломія відкриває секрет, про який ви навіть не здогадуєтесь. Інтернет може підсунути вам замість дешевих, дорогі перельоти. А все залежить від того, скільки ви зазвичай витрачаєте у мережі. Дорогі покупки – дорогі квитки.

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Дорожчі комп’ютери впливають на ваш пошук так, що система бачить що ви купуєте і вона збільшує коефіцієнт вартості вашого квитка. Користуйтесь дешевшими ноутбуками та смартфонами, а ще шукайте авіаквитки у так званому режимі інкогніто.

Левова частка у вартості подорожі – це витрати на проживання. Та досвідчені мандрівники навчились зводити цю статтю видатків майже до нуля. Велосипедист Руслан Вєрін за свій дах над головою заплатив лише раз. Купив хороший намет.

Втім таку подорож важко назвати комфортною, ні душу, ні м’якого ліжка. Любителі веломандрівок знайшли вихід – створили міжнародну мережу людей, які згодні надавати власне житло мандрівникам безкоштовно.

Подібна мережа діє і для туристів, які мандрують не велосипедами, а іншим транспортом. Сайт каучсерфінг – це можливість познайомитись з людьми з різних країн.

Для тих хто звик до комфорту, такий відпочинок – не варіант. Але й в готелях можна пожити бюджетно. Не користуйтесь послугами турфірм, а бронюйте житло через інтернет-сайти. Їх безліч. А головне не треба резервувати заздалегідь.

Краще напередодні заїзду – ближче до вечора. Так можна зекономити до половини вартості апартаментів. Автостопери Ганна та Богдан готують в подорожах самі. На продукти витрачають – від $1 до $5 на день.

Веломандрівник Руслан, подорожуючи Азією, на їжу майже нічого не витрачав. Місцеві настільки дивувались, побачивши європейця на велосипеді, що годували його задарма.

А як же бути, коли ви зголодніли в центрі міста, де багато туристів? Мінімально поїсти коштує 10 євро. Деякі путівники радять харчуватись там, де їдять місцеві. В таких закладах і дійсно не дорого, але часто доводиться стояти в чергах.

Подорожі – це емоції, враження і розваги, які теж коштують недешево. Втім екскурсії можуть бути безкоштовними. Якщо знайти волонтерів, які проводять піші тури для іноземців.

Якщо англійською не володієте, можете знайти екскурсію зрозумілою для вас мовою. Просто підходьте до групи поближче. Та головні емоції, за які не потрібно платити ані копійки, це враження від природи. Інколи вона вражає значно більше, ніж дорога екскурсія чи похід до музею.

До слова, куди поїхати на День незалежності: ціни та маршрути.