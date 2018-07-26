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Таємниці шаурми – що кладуть замість обіцяного м’яса

Вага шаурми часто не вказується у відповідних забігайлівках і цим користуються продавці.

Шаурма

Вага шаурми часто не вказується, тому продавці можуть змінювати її і додавати менше м’яса, йдеться у сюжеті програми Ранок у Великому місті.

У шаурмі має бути 30% м’яса, проте інколи його не досипають і страву можуть легко обважити. А якщо в соус підмішати майонезу, цибулі, та обгорнути шаурму серветками, то й вага нормальна вийде.

Крім того, не всі продавці використовують нормальні шматки м’яса й інколи ріжуть його з прожилками, а замість соусу можуть додати звичайний кетчуп. Тому, якщо ви хочете швидко поїсти, то потрібно уважно придивлятися, що й де купуєте.

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До слова, Факти ICTV дізналися про національні особливості харчування та як поїсти на ходу смачно та безпечно.

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