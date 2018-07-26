Telegram Passport: Дуров збере документи користувачів

Мессенджер Павла Дурова Telegram офіційно запустив сервіс для зберігання даних користувачів Telegram Passport.

Сервіс Telegram Passport дозволяє завантажити дані паспорта, закордонного паспорта, водійських прав, рахунків ЖКГ, довідки про банківські рахунки та інші документи. Інформацію користувачів захищено наскрізним шифруванням, повідомляється в блозі на сайті компанії.

За допомогою Telegram Passport користувачі мессенджера зможуть проходити авторизацію в інших сервісах, які потребують ідентифікації особистості.

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– Незабаром ми додамо в Telegram Passport сторонню верифікацію. Таким чином, деяким сервісам навіть не потрібно буде запитувати самі дані. Замість цього вони зможуть покластися на те, що обліковий запис Telegram перевірено, а людина, яка його використову, реальна, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 квітня Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду та постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Фото: telegram.org