День сисадміна 2018 – найкращі привітання

З 2000 року кожну останню п’ятницю відзначають неофіційне свято День системного адміністратора. Цього року воно припадає на 27 липня.

Системний адміністратор – це людина, яка забезпечує роботу комп’ютерної техніки, мережі та програмного забезпечення.

Вперше ідея свят прийшла американському сисадміну Теду Кекатосу, який побачив рекламу, де системного адміністратора вітали після встановлення кількох принтерів.

Першим святкуванням цього дня став пікнік на околицях Чикаго.

Також на це свято прийнято виказувати повагу сисадмінам, даруючи їм різні речі. Найкращими подарунками вважаються шоколад, пиво, вино, електроніка, відеоігри та іграшкові пінгвіни. У деяких компаніях прийнято дарувати торти.

Можна привітати знайомих працівників цієї професії веселою СМС. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем системного адміністратора.

На “ти” ви з комп’ютерним світом,

Він вірний порадник і друг!

Навіщо ж зі своїм кумиром ви

Забули реальних подруг?

Частіше, друзі, розважайтеся,

І комп вимикайте часом!

Від головного не відволікайтеся,

Адже ви – віртуальний герой!

***

Якщо комп висить і глючить,

Сисадмін вам все підключить.

Їх сьогодні вітаємо!

Легких дрів завжди бажаємо,

Щоб шини не летіли

Монітори не потіли!

Нехай здійсниться сьогодні

Сисадмінська мрія:

Нехай зникнуть лузери

Та прибудуть юзери!

***

Ти завжди буваєш в темі,

У тебе все по системі.

Якщо тільки ти захочеш –

То всі віруси ти знищиш!

У тебе чимало думок,

Щоб комп’ютери не висли,

Дріт виймеш, знову вставиш,

Все налагодиш і виправиш!

Ми працюємо без страху,

Якщо є адміністратор!

***

Всі програми під контролем

І в системі збоїв немає.

Безпека під паролем —

Сисадмін несе відповідь.

Але сьогодні твій адже свято —

Відмахнися від всіх турбот.

Вірус, геть іди, пустун!

Сисадмін нехай відпочине.

Нехай він буде бадьорий і веселий,

Нескінченно при грошах.

Кожен день буде чудовий,

Щастить у всіх справах!

Робота без тебе стоїть,

Скільки таємниць адмін таїть!

Є ключі і всі паролі,

Немає важливіше твоєї ролі.

Тобі пошани і визнання,

Нехай збуваються бажання,

Успіху, радості, здоров’я,

Удачі і добра з любов’ю!

***

Вдень і вночі в інтернеті,

І в програмах цілий день,

Щось крутять, щось вертять,

Створюючи програми кожен день!

Нехай все буде в житті вдало,

І працює “Вінда”!

Нехай, буде потужним залізо,

І в моніторах буде гра!

***

Ти заритий в дроти, почервоніли очі:

Пінги, кодеки, мережі, Інтернет, сервера.

Не працює Office або глючить вінда –

Ну звичайно, адміна покликати нам пора.

Без нього не вийде файл запустити,

Перемогти злісний вірус, просто пошту відкрити.

Ти з друзями в шинок ввечері прийди,

Випий кухоль пивка – ми наллємо другий.

Нехай крокують у шеренгу твої всі ПК,

Нині день сисадмінів – їм честь і хвала!

***

Коли комп’ютер раптом “завис”,

А принтер “зажував” папери,

І серце впаде каменем вниз:

Невже ми бідолаху спалили?

Коли терпіння більше немає

З програмою розбиратися нудною,

Коли Інтернет не завантажує

Те, без чого працювати неможливо,

І віруси вповзли потай,

А ми не можемо впоратися з ними,

Тоді йдемо всі ми прямо

До всерозуміючого адміна.

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До слова, робот Jibo, над яким працювали розробники зі Львова, потрапив на обкладинку видання TIME та увійшов до списку 25 найкращих винаходів 2017 року за версією журналу.