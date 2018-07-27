Десятки відпочиваючих вишикувалися в людський ланцюг, щоб врятувати потопаючих

У Емералд-Айл (штат Північна Кароліна, США) десятки людей спробували врятувати потопаючих.
Про це повідомляє ABC News.
Незважаючи на попередження про небезпечний прибій, яке поширювала місцева влада, кілька людей увійшли у море. Не впоравшись з хвилями і течією, вони почали тонути.
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Численні відпочиваючі вишикувалися ланцюгом між пляжем і плавцями, тримаючись за руки, щоб їх теж не забрали хвилі. Таким чином вони намагалися дотягнутися до потопаючих і витягнути їх на сушу.
У результаті майже всі зуміли благополучно дістатися до берега. Потонула тільки одна людина — 41-річний чоловік.
Влада вважає, що люди проігнорували попередження через гарну погоду.
Нагадаємо, у травні відомий гонщик Ерік Геборс потонув, намагаючись врятувати цуценя.
Фото, відео: frognews, ABC News.
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