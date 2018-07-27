Гороскоп на сьогодні, 27 липня

Сьогоднішній день, 27 липня, несприятливий для будь-яких матеріальних завдань.

Сьогодні, якщо є можливість, найкраще відкласти усі справи. Добре займатися духовною практикою. На емоційному плані, швидше за все, може бути непросто. Можливі конфліктні ситуації, спалахи агресії, нерозуміння.

Варто нагадувати собі про те, що коридор затемнень – це унікальна можливість змінити ситуацію, зробити прорив від внутрішніх затискачів до свободи, вийти на новий рівень взаємин як із собою, так і з тими, хто оточує.

Дивитися на все, що відбувається з боку. Варто поспостерігати, які внутрішні аспекти зачіпаються і з чим це може бути пов’язано. Гарна можливість відмовитися від старих звичок.

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У їжі сьогодні бажано віддати перевагу легкій та корисній – і чим менше, тим краще. Важливо приділити увагу дітям, подбати про них із більшою чуйністю.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання волосся, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, брати чи давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV дізналися, де найкраще буде видно місячне затемнення 27 липня і як воно відіб’ється на знаках зодіаку.