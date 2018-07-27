Людмила Руденко – кому Google присвятив дудл

Сьогодні Google присвятив дудл Людмилі Руденко – чемпіонці з шахів, родом з Полтавщини.

Сьогодні Google присвятив дудл 114-й річниці дня народження чемпіонки з шахів Людмили Руденко, яка родом з Полтавщини.

– Цього дня у 1904 році в Лубнах, Україна, народилася одна з найвпливовіших шахісток світу, – повідомляється у блозі Google.

Професіональний шлях Руденко почала з невдач, коли у 1925 році у своєму першому турнірі зайняла одне з останніх місць.

Проте за кілька років вона настільки вдосконалила свої навички, що стала чемпіонкою Москви у 1928 році, а у 1929 році переїхала до Ленінграду, де 7 разів стала чемпіонкою міста.

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У 1950 році Руденко стала другою жінкою, яка вигравала Чемпіонат світу з шахів. У 2015 році її зарахували до Всесвітнього шахового залу слави.

До слова, 1 червня Google присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей.