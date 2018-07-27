Місячне затемнення 27 липня: чим небезпечне і що не можна робити

Вже цієї п’ятниці, 27 липня, відбудеться найтриваліше місячне затемнення XXI століття. Факти ICTV розкажуть, де його найкраще буде видно і як воно вплине на знаки зодіаку.

Час

Розпочнеться місячне затемнення 27 липня, о п’ятницю, о 23.22 за київським часом (о 20.22 – за Гринвічем). Як зазначають астрологи, триватиме місячне затемнення аж 103 хвилини – більш тривалого місячного затемнення у цьому сторіччі вже не буде.

Де можна побачити затемнення?

Повністю затемнення можна буде побачити майже в усіх частинах Європи, Африки, Близького Сходу, Центральної Азії та Австралії. Тобто майже всюди крім Північної Америки.

В Україні все розпочнеться о 22.30. Космічне видовище можно буде спостерігати протягом 2 годин, тобто до 00.14.

Для спостереження не потрібен телескоп, проте бінокль, безумовно, стане у нагоді.

Де затемнення буде видно найкраще?

Найкраще це явище можна спостерігати у східній частині Африки, на Близькому Сході і у Центральній Азії.

Місячне затемнення цього разу не побачать жителі Центральної та Північної Америки.

У східній частині Південної Америки (наприклад, в Буенос-Айресі, Монтевідео, Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро) його буде видно лише частково.

Жителі Британії та інших європейських країн не побачать початок затемнення, оскільки Місяць у цей час ще не з’явиться над горизонтом.

В якому знаку

Місячне затемнення 27 липня відбудеться у знаку Козерога. Саме у цьому знаку на даний момент знаходиться в екзальтації ретроградний Марс. Причому в той день – вперше з 2003 року – Марс буде у великому протистоянні, повідомляє Главред з посиланням на Telegram-канал Сухарева вежа.

Вплив на кожен знак зодіаку

Загалом, ми станемо свідками рідкісної конфігурації світил, яка запустить нові потужні процеси і зміни у житті майже кожного жителя Землі. У найближчий місяць багато хто зможе відчути припливи агресії (яку складно буде контролювати) і бунтарства.

У політичному контексті для можновладців настає не найсприятливіший час. Адже значно зростають ризики масових протестів і військових переворотів. Причому високі ризики збережуться аж до початку вересня, коли Марс і Сатурн вийдуть з ретроградного стану.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс каже про те, що у період “кривавого” місячного затемнення слід побоюватися військових дій.

– Адже Марс – це бог війни, а тут найтриваліше затемнення поблизу нього. Тому ситуація може розгортатися дуже драматично. Наприклад, такі події можуть почати розгортатися на Близькому Сході, – підкреслив Росс.

Це затемнення не кращим чином може позначитися і на психіці жіночої частини населення. Напади істерії можливі навіть у дуже сангвінічним представниць прекрасної статі. Тому чоловікам необхідно у цей період бути вкрай акуратними у спілкуванні з жінками.

Що не можна робити

Астрологи закликають відмовитися від спостереження за місячним затемненням.

– Це найдурніше, що можна буде зробити ввечері 27 липня. Більш дурним можуть стати тільки вживання алкоголю у велікій кількості у цей день, – зазначають астрологи.

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Нагадаємо, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

ФОТО: Рixabay