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Найдовше місячне затемнення  століття (ОНЛАЙН)

Саме зараз відбудеться найтриваліше місячне затемнення 21 століття. Космічне видовище можна буде спостерігати протягом 2 годин.

Найтриваліше місячне затемнення можна буде спостерігати у Південній Америці, Європі, Африці, Азії та Австралії.

В Україні можна буде спостерігати майже за всіма фазами цьогорічного затемнення.

Читайте: Колонізація Місяця – Blue Origin назвала рік

Місяць почне поступово ховатися за тінню Землі вже о 20.14. Часткове затемнення почнеться в 21.24, а повне – о 22.30. Саме тоді супутник Землі стане червоним. Повністю весь процес закінчиться о 02.28.

Раніше Факти ICTV писали, як місячне затемнення вплине на знаки зодіаку.

Фото: Скріншот з відео.

Відео: NASA

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