Найдовше місячне затемнення  століття (ОНЛАЙН)

Саме зараз відбудеться найтриваліше місячне затемнення 21 століття. Космічне видовище можна буде спостерігати протягом 2 годин.
Найтриваліше місячне затемнення можна буде спостерігати у Південній Америці, Європі, Африці, Азії та Австралії.
В Україні можна буде спостерігати майже за всіма фазами цьогорічного затемнення.
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Місяць почне поступово ховатися за тінню Землі вже о 20.14. Часткове затемнення почнеться в 21.24, а повне – о 22.30. Саме тоді супутник Землі стане червоним. Повністю весь процес закінчиться о 02.28.
Раніше Факти ICTV писали, як місячне затемнення вплине на знаки зодіаку.
Фото: Скріншот з відео.
Відео: NASA
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