Цукерберг втратив $15,9 млрд і випав з трійки найбагатших людей світу

Засновник Facebook Марк Цукерберг опустився в рейтингу найбагатших людей світу.
Після падіння акцій соціальної мережі Facebook її засновник Марк Цукерберг перестав знаходитися у трійці найбагатших людей світу, повідомляє Bloomberg.
Цукерберг втратив $15,9 млрд і опустився на шосту сходинку рейтингу багатіїв.
Статки засновника Facebook оцінюють у $70,6 млрд і зараз він знаходиться між засновником іспанського текстильного концерну Inditex Амансіо Ортегою і мексиканським мільярдером Карлосом Слімом.
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Нагадаємо, після квартального звіту про стан справ у компанії Facebook, її втрати становлять близько $130 млрд.
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