Тверк: за що його люблять знаменитості та як навчитись танцю

Чому танець тверк такий популярний, звідки з’явився цей стиль? Що слід робити, щоб навчитися танцювати тверк, з’ясували Факти ICTV, поспілкувавшись з професійною танцівницею.

В світі існує безліч різних танцювальних напрямків, майже кожного дня вони поповнюють свої ряди новими, креативними і сучасними. Танці люблять та вивчають скрізь, бо це не тільки прекрасне володіння своїм тілом, а й стан душі. На сьогоднішній день тверк знаходиться на вершині своєї популярності. Про нього нам розповідає тренер тверку з дворічним стажем та учасниця гурту BRO Маліна.

Знайомство з тверком

Пам΄ятаю 2014 рік, коли вийшов кліп на пісню Anaconda співачки Nicki Minaj. Тоді, я вперше побачила ці запальні рухи сідницями і, почувши ритм пісні, зрозуміла, що хочу танцювати, як ця співачка. Не думаючи, я почала шукати в інтернеті різні відео-уроки по тверку та пізніше відвідувати заняття, майстер-класи. Я викладала go-go dance і stretching та завжди відчувала, що це не моє. Тому з часом вирішила вийти із зони комфорту і почала давати уроки тверку.

Зробити цей крок допоміг мій хлопець. Він сказав: Кохана, давай ти будеш займатись тим, чим дійсно хочеш і до чого так прагнеш.

Він дав мені ідею знімати студію та викладати тверк, який на той час ще не був таким популярним в Україні. Та на жаль, не все було ідеально на шляху до омріяного. Пам’ятаю час, коли ніхто не знав мене, як викладача тверку. Знімаючи студію я ще не мала таку кількість учнів, як зараз. Спочатку вчила своїх подруг танцю, знімала відео зі студії та заливала їх в соціальні мережі роблячи собі рекламу. А там вже і спрацювало всім відоме сарафанне радіо.

Звичайно, були моменти, які змушували зупинитись втративши великий проміжок часу. Всі труднощі можна здолати, але коли це стосується здоров’я вдвічі складніше. Досить важко після довгої реабілітації знову увійти в звичний ритм. Та я керуюсь в житті кредом: “дорогу осилить той хто йде”. Тому ніколи не боюсь перепон на моєму шляху, головне вірити в себе і в те, що ти робиш. Власне ось так і розпочалась моя кар΄єра тренера twerk/booty dance. Тепер тверк для мене став великою любов’ю, яку хочеться дарувати всім.

Що таке тверк

Тверк, також twerking, booty dance, booty shake, напрямок танцю, в якому присутні активні рухи стегон, живота та тряска сідницями. При цьому інші частини тіла залишаються нерухомі. Цей стиль щодня набуває великої популярності. Ним цікавляться та захоплюються не тільки жінки, які хочуть навчитися сексуальним рухам, а й деякі чоловіки.

Танець з΄явився ще за давніх часів

Говорять, що жінки африканських племен рухами стегон та сідниць заманювали та спокушали чоловіків. Вони мали великі форми, якими могли з легкістю виконувати рухи booty shake. Тому танець і базується на африканських рухах і на таких танцях, як Бобараба, Мапука і Куітата.

Головна особливість тверку – це динамічні рухи, але при цьому танець виглядає сексуально та жіночно. За допомогою booty dance кожен може відчути себе більш привабливим, сексуальним та позбавитись комплексів. На жаль, існує багато стереотипів про вульгарність танцю, та тренер Маліна їх всі розвіює.

– Як тренер, я завжди говорю дівчатам, що потрібно перш за все любити себе і не боятись виходити із зони власного комфорту. Дійсно, варто спробувати тверк! Це не вульгарність, а навпаки, цей танець допоможе відчути та показати нашу жіночність і водночас сексуальність. Зазвичай той, хто пробує і приходить до мене на заняття, залишаються тут надовго. Тому що цей красивий, запальний танець йде в ногу з часом, мені здається він завжди буде таким актуальним, як і зараз.

Зазвичай тверк танцюють жінки, але в ютубі можна знайти безліч відеороликів у виконанні чоловіків.

Професійний рівень

Тверк набуває великої популярності в Україні – відкриваються нові студії тверкінгу та все частіше проводяться майстер-класи. У танцю немає обмежень у віці чи статі. Виконуючи його на професійному рівні, танцюристи беруть участь у різних батлах, конкурсах, де здобувають нові знання та отримують призові місця.

Перший такий чемпіонат був проведений у Великобританії у 2013 році. Там учасники танцювали тверк не лише на рівні вищої майстерності, а й продемонстрували нові складні трюки та різні професійні прийоми.

Як навчитись танцювати тверк



Щоб оволодіти тверком потрібне бажання і багато зусиль. В ідеалі потрібно відвідувати професійні заняття з тренером, але якщо цієї можливості немає, в ютубі можна знайти безліч відео-уроків, що допоможуть вам опанувати тверк.

Таке тренування триває одну годину, включно з розминкою та розтяжкою. Графік тренувань- 2-3 рази в тиждень. Перш за все, потрібно одягнутися в зручний, спортивний одяг, при цьому сідниці та стегна повинні бути відкритими. Для новачків бажано ще надіти наколінники, щоб не травмувати коліна.

Включіть ритмічну музику та станьте перед дзеркалом, щоб дивитись на свої рухи, помічати помилки та виправляти їх. Базові рухи тверку – удари і тряска. З них можна зробити безліч різних варіацій, тому на занятті, зазвичай, удосконалюються ці рухи. І найголовніше – це задоволення, гарний настрій та самопочуття, які ви отримаєте від досягнутого результату.

Будь-який різновид фізичної активності дає свої плоди. Варто пам’ятати, що тверк не виняток.

Плюси занять тверку

Плюсів у такого стилю, як тверк, дуже багато. Він не лише допомагає дівчатам розкрити всю свою привабливість, стати більш розкутими, сміливішими, а й привести свої м΄язи в тонус, зберігаючи спортивну форму тіла.

Регулярні заняття допомагають зробити красиву форму сідниць, придати їм пружності, скинути зайву вагу, позбавитись небажаного целюліту і, звичайно, стати більш пластичними. Одна з важливих переваг для дівчат: оволодівши цією технікою танцю, ви гарантовано не залишитесь без уваги чоловічої статі.

Займаючись booty dance, можна не лише зробити своє тіло спортивнішим, а й стати здоровішим. Будь-який танець допомагає стати енергійнішою та фізично сильнішою, а у тверка є свої особливі переваги.

Він покращує кровопостачання внутрішніх органів, таким чином зникає багато проблем з травленням, особливо покращується жіноче здоров΄я. Також тверк – це хороше кардіо навантаження, завдяки йому зміцнюється серцево-судинна система.

Twerk – дивовижний напрямок танцю, який, спокушаючи багатьох, дає відчути власну привабливість та радість від запальних рухів. Тому, якщо ви ще не володієте технікою тверку, але дуже хочете навчитись, не зволікайте, адже цим танцем можна не лише замінити спортзал, а й отримати купу задоволення від власних досягнень. Адже, сам Пікассо говорив “Все, що можна уявити – реально”.

Фото: Малiна, dreamstime

Спілкувалась Анастасія Литвиненко