У що пограти влітку: найкращі відеоігри першої половини 2018 року

Поки в релізах відеоігор панує умовна тиша і більшість великих новинок намічені на осінь. Це прекрасний час для того, щоб пройти ігри, на які не вистачило часу.

Факти ICTV склали список з 7 найкращих відеоігор першої половини 2018 року.

7 місце – Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Несподіваним анонсом свого часу стало продовження красивої відеоігри в жанрі JRPG Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. Фанати жанру довго чекали її виходу, але я можу порекомендувати гру і тим, хто грає в JRPG вперше.

Хоча Ni no Kuni II: Revenant Kingdom і не отримала високих оцінок від преси, лише через пару місяців багато хто рекомендує її як майбутню класику і називають найкращим проектом розробників з Level-5.

З перших хвилин вас захопить графіка, яка намагається бути схожим на мультфільми Cтудії Гіблі, багато з яких визнані класикою. І їй відмінно вдається передати атмосферу очікування дива, яке пануватиме протягом всієї гри.

За сюжетом гравець візьме на себе роль молодого короля Евана, який хоче створити нове королівство, де всі будуть жити щасливо і вільно. Ті, хто шукає в відеоіграх цікаву історію, будуть трохи розчаровані, адже, при прекрасному дизайні персонажів, вони слабо запам’ятовуються, а схожий сюжет можна було побачити десятки разів.

Зате в чому ви не будете розчаровані, так це у світі, в який вас перенесе Ni no Kuni II. Через кілька годин ви знайдете безліч побічних завдань, за які можна і хочеться взятися, а прекрасна бойова система тільки збільшує насолоду від їх виконання. Вона проходить в реальному часі і дозволяє контролювати одного з персонажів своєї групи, чим багатьом нагадує жанр Hack and Slash, аніж JRPG.

І навіть через 40-50 годин після того як гра буде завершена, у вас залишиться безліч цікавих активностей, в які можна зануритися ще на кілька десятків годин.

Де грати: ПК, PlayStation 4

6 місце – A Way Out

Експерименти у відеоіграх можуть закінчитися як цілковитим розчаруванням, так і досить гарним результатом. Останнє вдалося зробити A Way Out, яка завоювала серця геймерів по всьому світу своєю оригінальністю.

Справа в тому, що її не можна пройти одному. Вона спеціально заточена для гри удвох на одному екрані, який постійно буде розділений між гравцями.

Кожен візьме на себе роль одного з ув’язнених, яких доля зводить разом, але кожен з них переслідує свої цілі. Після виходу A Way Out критики і гравці розхвалювали сюжет і настійно рекомендували пройти її самому, а не насолоджуватися грою за допомогою відеохостингових сервісів.

Однак її ігровий процес трохи підкачав, через що деякі порівнювали її з жанром інтерактивного кіно, а не Action-Adventure, в якому відеогра спочатку себе позиціювала. Тим не менш, це не завадило їй стати одним з найцікавіших проектів цього року.

Де грати: ПК, PlayStation 4, Xbox One

5 місце – Dragon Ball FighterZ

Уже з першого трейлера фанати відомої манги і аніме Dragon Ball “охали” від захоплення напередодні того, що на ігрових пристроях вперше за довгий час з’явиться повноцінна відеоігрова адаптація серії в жанрі Fighting.

Після виходу Dragon Ball FighterZ очікування всіх небайдужих до цього жанру були виправдані. Гравці не тільки отримали красиву картинку, яка на думку багатьох навіть перевершує останню аніме-адаптацію, а й неймовірно захоплюючий ігровий процес. Arc System Works вдалося прекрасно впровадити в гру концепцію “Легко почати, важко освоїти”.

Будь-хто може взяти контролер і через пару хвилин проходити сюжетну кампанію, аркаду або випробувати свої сили в боях з реальними людьми. Але тим, хто хоче випробувати свої сили в рангових боях, все ж доведеться наполегливо тренуватися і вчити комбо, оскільки перемога в командних боях (а в грі завжди борються 3 на 3) не дається так легко.

З мінусів можна виділити сюжетний режим, який точно не буде зрозумілий тим, хто не знайомий з Dragon Ball і умовно невелика кількість персонажів (24), яких постійно поповнюють з моменту релізу.

Я рекомендую всім, кому цікавий Fighting, дати шанс цьому проекту навіть при відсутності любові до японської мультиплікації і серії Dragon Ball, адже Arc System Works вдалося створити одну з найкращих ігор в жанрі.

Де грати: ПК, PlayStation 4, Xbox One

4 місце – Detroit: Become Human

Відомі своїм інтерактивним кіно Quantic Dream нарешті випустили історію про андроїдів Detroit: Become Human, яку так довго чекали фанати жанру і студії. Відгуки критиків були змішані, оскільки не всі змогли співпереживати трьом андроїдам, історії яких доводилося творити гравцям. Але практично кожен називав це творіння найкращою грою студії.

Розробники прагнули показати, що проходження дійсно може бути унікальним для кожного гравця і до кожної сцені підходили з величезною відповідальністю, як сценаристи, так і актори. Результат – дійсно карколомний. Після кожної сцени вам показують сітку того, як міг розвиватися сюжет і відразу хочеться дізнатися, а як би могли розвиватися події.

Читайте: Що таке інтерактивне кіно і як створювався Detroit: Become Human

Якщо в попередніх проектах Quantic Dream давала вам можливість просто пережити історію персонажів, то тут ви можете “зліпити” їх. У них немає точно архетипу. Коннор може бути хорошим детективом, а може абсолютно марним напарником, Кара – вирішувати все насильством, в спробах вижити, або шукати союзників серед населення Детройта. Навіть багато сцен в грі ви можете не побачити просто через те, як вирішили поводитися в тій чи іншій ситуації.

На мій превеликий жаль, розробникам не вдалося вийти за рамки стандартних 10-12 годин, в яке, як правило, вкладається інтерактивне кіно. Зате ви дійсно зможете пережити свою історію в цьому унікальному світі майбутнього, очікувань і надій.

Де грати: PlayStation 4

3 місце – Celeste

Несподіваним подарунком для гравців на початку цього року стала Celeste. Після виходу цей піксельний Platformer швидко став однією з найбільш продаваних ігор у цифровому сервісі Steam.

Сюжет Celeste розповідає про дівчину, яка намагається забратися на гору. І, здавалося б, в подібних іграх оповідь не настільки важлива, але тут воно грає дуже велику роль. Під час своєї подорожі вам доведеться зустріти багато персонажів, які дадуть можливість дізнатися щось нове про головну героїню.

Але і сам платформінг у грі зроблений відмінно. При тому, що ваш персонаж має досить звичайним набором умінь (таких як стрибки і вилізання на стіни), дизайн рівнів змушує по максимуму використовувати весь ваш “арсенал”. Звичайно, Celeste не для тих, хто любить здаватися. Щоб пройти її знадобляться залізні нерви і відточування вміння у жанрі Platformer.

Не залишить без діла гра й тих людей, які шукають додаткові випробування, адже в ній можна знайти так звані альтернативні рівні, які дуже сильно ускладнять проходження.

Де грати: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

2 місце – Monster Hunter: World

До недавнього часу про серію Monster Hunter знали не всі, але ті, хто в неї грав, розуміли, що нова частина повинна вийти просто неймовірною, адже вперше за довгий час вона перебралася з портативних ігрових платформ на приставки цього покоління і скоро з’явиться на ПК.

В Monster Hunter: World гравці беруть на себе роль мисливців за монстрами, яким доведеться виконувати різні доручення по знищенню або ловлі чудовиськ. В арсеналі гравця буде безліч видів зброї, кожна з яких має свої сильні сторони, і кожною з них дійсно потрібно буде вчитися володіти.

Читайте: Assassin’s Creed Odyssey – перший трейлер і дата виходу

Сюжет в серії ніколи не був його сильною стороною, тому й тут він досить “легкий”. Зате саме полювання на монстрів зроблено просто на неймовірному рівні, особливо коли мова заходить про щось дуже великоме. Ігровий процес в цій частині, хоч і спрощений, щоб новачки серії могли швидше зрозуміти, що й до чого, але залишається все таким же вимогливим до гравця в плані підбору потрібної зброї, броні, спорядження і всього іншого.

Крім прекрасної графіки, варто відзначити й надзвичайно цікаву екосистему, яка вибудувана у світі, та яку обов’язково доведеться вивчити для того, щоб успішніше полювати. Адже кожен вид монстрів взаємодіє один з одним. Наприклад, ваша ціль може напасти разом з іншим монстром, якщо вони звикли полювати разом, або на ваш трофей може претендувати хижак, який стоїть вище в харчовому ланцюжку.

Monster Hunter: World дасть можливість полювати як поодинці, так і об’єднавшись з 3 іншими гравцями. Гру продовжують підтримувати і по сьогоднішній день безкоштовними оновленнями, що дає привід грати навіть тоді, коли ви вже закінчили основну кампанію.

Де грати: PlayStation 4, Xbox One

1 місце – God of War

Продовження знаменитої серії відеоігор по праву визнають найкращою грою першої половини 2018 року і гравці, і критики. 5 років роботи Santa Monica Studio не пройшли даром і вони випустили God of War настільки хорошим, що назвати його чимось іншим, окрім як шедевр, просто неможливо.

Крім того, що проект переносить Кратоса з грецької міфології в норвезьку, так і бойова система зазнала безлічі змін. І сам головний герой тепер не виступає в якості лютого спартанця. У цій частині – він батько і вчитель, який відправляється в подорож на вершину найвищої скелі світу у всіх світах разом зі своїм сином Атреєм. Під час нього камера завжди буде прив’язана до головних героїв, що дає можливість відчути себе частиною пригоди.

Фанати серії можуть не переживати, адже фірмова жорстокість Кратоса нікуди не поділася, просто тепер вона використовується більш елегантно. І новий помічник у бою (Атрей) зроблений таким чином, що не заважає, а навпаки – стає невід’ємною частиною кожного бою.

І всі зустрінуті у подорожі персонажі запам’ятовуються практично моментально. Кожен з них здається живим і завершеним. І навіть відтята голова, що ожила, врізається в пам’ять своїми вставками і монологами краще, ніж головні герої у більшості сучасних блокбастерів.

Вдалося розробникам відійти і від звичного лінійного проходження на користь відкритого світу, який можуть досліджувати гравці, через кілька годин ігрового часу. У ньому вас чекають побічні завдання, важкі випробування, дивні нові світи і безліч інших речей.

Навіть після фінальних титрів God of War пропонує продовжити насолоджуватися новим світом норвезької міфології, надаючи можливість битися з більш сильними ворогами і взяти участь в нових випробуваннях. Тим, хто ще не грав в God of War варто обов’язково придивитися до цього шедевру, адже він по праву може претендувати на звання найкращої відеоігри 2018 року.

Де грати: PlayStation 4

До слова, Факти ICTV зібрали 3 відеогри, на які варто звернути увагу у липні.

Відео: PlayStation, Electronic Arts

Фото: Monster Hunter