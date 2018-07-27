Увага, аферисти! Хто такі віконні шахраї

Аферисти, навіть, на заміні вікон можуть виманити кругленьку суму грошей.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Вам пропонують суперзнижку на встановлення вікон, але вимагають при цьому мінімальну передоплату – відсотків 20? Увага – це афера. Мінімальної передоплати не існує!

– Тому що кожен виробник, який себе поважає, укладає з клієнтом договір на певну суму, і вона, як правило, не менше 50-70% від вартості договору. Клієнт повинен отримати договір, отримати сертифікати на руки, акти прийому-передачі робіт, все завірено мокрою печаткою, – розповідає старший менеджер роздрібних продажів вікон Анна Іващенко.

Експерт попереджає: люди, які дзвонять до вас чи приходять і пропонують свої послуги прямо на порозі, мають викликати у вас одразу підозру.

Замовляйте вікна тільки у перевірених фірм. У них мають бути реквізити підприємства, діючі номери телефонів, наявність офісу та виробництва. Перевірте, скільки років компанія на ринку. Зайдіть на сайт, почитайте відгуки. Домовившись із менеджером, ви можете навіть на виробництво потрапити, щоб переконатися в якості обраного товару.

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У договорі ж обов’язково зверніть увагу на термін гарантії. Щоб у разі, коли треба буде замінити ущільнювачі на вікнах чи відрегулювати їх, не довелося платити величезні гроші.

https://ranok.ictv.ua/ua/videos/ekspert-rozpoviv-yak-nas-duryat-iz-zaminoyu-ta-remontom-vikon/?preview_id=296722&preview_nonce=890a52d42a&preview=true

Раніше Факти ICTV писали, як уникнути афери з орендою квартир.