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День Володимира 2018: найкращі привітання

28 липня в Україні відзначають День Володимира. Дата приурочена до дня пам’яті великого київського князя Володимира.

день владимира

День Володимира широко поширений в Україні, за традицією в церквах проходять богослужіння, в яких згадують великого князя.

Також в цей день вітають всіх Володимирів з іменинами.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання.

Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!

***

Твоє ім’я Володя – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

Твоє ім’я Володимир – тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддастся!

***

Володимире, ти – боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Й липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Вітаю із днем ангела, Володя,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

Раніше Факти ICTV писали про історію та традиції свята Дня Володимира.

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