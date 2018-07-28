День Володимира 2018: найкращі привітання

28 липня в Україні відзначають День Володимира. Дата приурочена до дня пам’яті великого київського князя Володимира.

День Володимира широко поширений в Україні, за традицією в церквах проходять богослужіння, в яких згадують великого князя.

Також в цей день вітають всіх Володимирів з іменинами.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання.

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Твоє ім’я Володя – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Твоє ім’я Володимир – тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддастся!

***

Володимире, ти – боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Й липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Вітаю із днем ангела, Володя,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

Раніше Факти ICTV писали про історію та традиції свята Дня Володимира.