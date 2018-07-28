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Гороскоп на сьогодні, 28 липня

Сьогоднішній день несприятливий для будь-яких матеріальних завдань, але можна використовувати шанс відмовитися від шкідливих звичок.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Слушна нагода для потужних внутрішніх трансформацій. День сприяє відпочинку. Варто знайти час для усамітнення, медитації, споглядання. Усвідомленість своїх емоцій, пошук першопричин – це кроки до емоційній рівновазі.

Читайте: Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

Бажано обмежити соціальні контакти. Якщо є можливість мінімального взаємодії з людьми, то це може піти на користь.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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