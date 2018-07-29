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Чому чоловіки перебільшують кількість партнерок

Британські вчені з’ясували, чому чоловіки люблять перебільшувати кількість своїх сексуальних партнерш.

Дослідники з університету Глазго проаналізували дані опитування 15 тисяч чоловіків і жінок у віці від 16 до 74 років, пише Independent.

Чоловіки у два рази завищують кількість сексуальних партнерів.

Причиною брехати про свій сексуальний досвід було бажання здаватися більш досвідченими. Також іноді чоловіки просто округляли цифри, не підраховуючи точну кількість партнерів.

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Що цікаво, чоловіки і жінки під час опитування продемонстрували абсолютно різне ставлення до випадкового сексу. Жінки намагалися приховати від партнерів такий досвід, а чоловіки навпаки – перебільшити кількість випадкових сексуальних відносин.

Раніше Факти ICTV писали, що нездатність контролювати сексуальне бажання буде внесена в каталог захворювань ВООЗ. Це послужить відправною точкою для встановлення лікарських діагнозів і призначення необхідного лікування.

Фото: dreamstime

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