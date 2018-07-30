Херсонська область – місце, де кожен знайде відпочинок до душі та по своїм коштам. Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про туризм в Херсоні.

Туризм у Херсоні за останні роки зробив гігантські кроки у своєму розвитку. Однак залишаються ті, хто далі вірить у деякі стериотипи: подивитися нічого, сервіс поганий, дістатися неможливо.

Дійсно, проблеми залишилися, але вони або невагомі, або вже у процесі вирішення. Факти ICTV спробують зруйнувати ці стереотипи.

Важко доїхати

На особистому автомобілі вам буде просто дістатися до Херсонщини. Проблема доріг, як у всій нашій країні, присутня, але доїхати до всіх головних курортних місць цілком можливо. Наприклад, до Залізного порту веде гарне покриття.

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Якщо авто у вас немає, то скористайтеся потягом, літаком або автобусом. Так, в Херсоні є міжнародний аеропорт, який приймає рейси з Києва. Потягом можна доїхати до Херсона, а там пересісти на автобус, який буде вас чекати. У свою чергу, багато готелів організовують трансфер.

Потяг

З Києва до Херсона – від 190 грн.

Автобус

Прямий автобус з Києва до Херсона буде коштувати від 400 гривень.

Другий варіант, (якщо ви відпочиваєте у східній частині області. – Ред.) залізничний вокзал у Новоолексіївці.

Нудно

Сенсація! У Херсоні було помічено групу туристів!

Так люблять жартувати місцеві. Хоча місто дуже цікаве. Простіше сказати, які народи тут не жили, ніж навпаки. Не знаєте, чому половина херсонців гордо носить грецький профіль? А міф про потьомкінські села? Приїжджайте і послухайте.

У Херсоні та області проходить неймовірна кількість сейшенів і фестивалів. Найпопулярніші з них:





All inclusive і Мертве море: що ви не знали про відпочинок у Херсонській області / 3 фотографии

Також величезна кількість локальних заходів, які проходять в готелях або на туристичних базах.

Любіть активний відпочинок? Без проблем!

Сплав по Дніпру на байдарках.

Школи віндсерфінгу і кайтінгу.

Польоти на повітряній кулі.

Аквапарки, дельфінарії.

Пустеля (місцеві наполегливо так називають Олешківські піски).

Для любителів риболовлі та полювання є спеціальні бази відпочинку. Наприклад, Дельта Дніпра відмінно підійде, як для сімейного відпочинку, так і для чоловічої компанії. Крім риболовлі, там можна спробувати безліч страв з річкової риби. Кухарі приготують особливу юшку за херсонським рецептом.



All inclusive і Мертве море: що ви не знали про відпочинок у Херсонській області / 2 фотографии

Всіх сомельє, якими багато хто є в душі, чекають екскурсії та дегустації у виноробні господарства. Сімейна виноробня Курінь місце, де вам розкажуть все про вино і його виробництві та пустять у льох його спробувати.





All inclusive і Мертве море: що ви не знали про відпочинок у Херсонській області / 3 фотографии

Відпочинок із сім’єю можете провести на Арабатській стрілці або у Скадовську, де мілководне і тепле море. Бази відпочинку там пропонують безліч послуг та розваг для дітей.

Усіх завзятих тусовщиків чекає велика кількість нічних закладів, яких особливе розмаїття у першій ліній біля моря в Залізному порту.

Хто хоче не тільки відпочити, а й підлікуватися – welcome! У Херсонській області є гарячі джерела, Лемурійське озеро з лікувальними грязями, лікарні з мінеральними водами. До слова, раніше Факти ICTV вже писали про Мертвому морі в Україні.

Це тільки короткий перелік, який відразу приходить на думку.

Де зупинитися

Аби ваші гроші, а комфорт вам нададуть. Якщо ж ви хочете зняти житло за 80-100 грн, то придеться задовольнятися зручностями на вулиці. Однак ціни на проживання в Херсонській області дуже демократичні. Хороший номер з усіма зручностями, кондиціонером обійдеться від 350 грн.

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Наприклад, готельний комплекс Райський сад у наданні послуг орієнтується на законрдонний сервіс. Там уже давно діє система all inclusive. За номера доведеться викласти від 660 грн, але ви отримаєте чисті і комфортні апартаменти, басейни, бари, ресторан, сад і прямий вихід до моря.











All inclusive і Мертве море: що ви не знали про відпочинок у Херсонській області / 6 фотографий

Нагадаємо, Факти ICTV писали про відочинок у Геніческу.

Євгенія Шапоренко

Фото: Євгенія Шапоренко, Delta dnipra.