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Гороскоп на сьогодні, 30 липня

На сьогодні гороскоп рекомендує звичайну, повсякденну активність.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Важливі і великі заходи, доленосні рішення, великі фінансові питання варто відкласти на інший день.

Варто виключити справи і теми для розмов, які можуть спровокувати спалахи гніву, агресії.

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День підходить для різних активних видів відпочинку – катання на велосипеді, прогулянки в лісі. Можна присвятити час самоосвіті, вивченню цікавлять для вас речей. Бажано знайти можливість побути біля водойми.

Можна почистити організм, поголодувати або хоча б виключити з раціону продукти рослинного походження, а також виключити шкідливі звички й інтоксикації.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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