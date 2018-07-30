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Найкращі фото 2018, зроблені з дронів

Конкурс Drone Awards назвав найкращі фотографії 2018 року, які були зроблені з висоти за допомогою дронів.

Цьогоріч конкурс Best Drone Photography Awards 2018 організований фестивалем Art Photo Travel у Сьєні (Італія).

Для участі у конкурсі  з усього світу було надіслано 4 400 робіт. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 27 жовтня.

Журі премії визначило найкраще фото 2018 року, а також назвало переможців у категоріях: абстракція, природа, люди, спорт, місто і дика природа.

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Головний приз дістався Флоріанові Леду за знімок Над білим ведмедем.

Категорія Люди

Кінкуа Шу, Паломництво мільйонів людей

Категорія Природа

Габріель Сканія, Мадаїн-Саліх

Категорія Спорт

Вінсент Ріемерсма, Тіні, що катаються

Категорія Абстракт

Ові Ді Поп, Погодна змія

Категорія Міста

Франческо Каттуто, Ассізі в хмарах

Категорія Дика природа

Адама Баркер, Чорнопера акула

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