Найкращі фото 2018, зроблені з дронів

Конкурс Drone Awards назвав найкращі фотографії 2018 року, які були зроблені з висоти за допомогою дронів.
Цьогоріч конкурс Best Drone Photography Awards 2018 організований фестивалем Art Photo Travel у Сьєні (Італія).
Для участі у конкурсі з усього світу було надіслано 4 400 робіт. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 27 жовтня.
Журі премії визначило найкраще фото 2018 року, а також назвало переможців у категоріях: абстракція, природа, люди, спорт, місто і дика природа.
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Головний приз дістався Флоріанові Леду за знімок Над білим ведмедем.
Категорія Люди
Кінкуа Шу, Паломництво мільйонів людей
Категорія Природа
Габріель Сканія, Мадаїн-Саліх
Категорія Спорт
Вінсент Ріемерсма, Тіні, що катаються
Категорія Абстракт
Ові Ді Поп, Погодна змія
Категорія Міста
Франческо Каттуто, Ассізі в хмарах
Категорія Дика природа
Адама Баркер, Чорнопера акула
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