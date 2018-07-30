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Штучний інтелект може визначити характер за очима

Група міжнародних вчених навчила штучний інтелект визначати характер людини за її очима.

Очі

Вони провели експеримент, щоб продемонструвати зв’язок між характером і рухом очей, пише EurekAlert.

Для цього вчені відстежували руху очей 42 учасників дослідження, які виконували повсякденні завдання навколо містечка в Університеті Південної Австралії, а потім оцінювали їх індивідуальні риси за допомогою анкети.

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Вони дійшли висновку, що за рухом очей людини можна зрозуміти, чи є особистість товариською, добросовісною, допитливою, а також – чи страждає їх власник неврозами.

Щоправда, дослідникам поки не вдалося встановити, як може вплинути на хід експерименту хвороба або поганий настрій його учасників.

До слова, у Копенгагені (Данія) почали використовувати програмне забезпечення, яке допомагає диспетчерам служби охорони здоров’я швидко діагностувати серцевий напад по телефону, що рятує життя багатьом людям.

Фото: pixabay.com

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