СМС та привітання у картинках з Міжнародним днем дружби

30 липня у світі і в Україні відзначають Міжнародний день дружби. Факти ICTV зібрали найкращі смс-привітання та привітання у картинках.
Міжнародний день дружби святкується за ініціативою ООН з 2011 року і щорічно випадає на одну і ту ж дату.
Він вважається святом миру, любові, відсутності кордонів між національностями, релігіями та політичними інтересами. Сьогодні це одна з наймолодших міжнародних святкових дат.
***
Про друзів не дарма складають пісні,
Не один пуд солі вони з’їли разом,
Друг – надійна опора завжди,
Кажуть, пізнаються в біді завжди.
День друзів – прекрасне свято,
Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,
Друзів на світі багато різних,
Хай у вашому житті друг буде краще всіх.
***
Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день друзів, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.
***
Друже мій, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
У день дружби, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.
***
Без друзів на світі ніяк прожити не можна,
В радості, і в біді з тобою завжди друзі,
Дружба всі перешкоди дозволить усунути,
Весело і щасливо нам з друзями жити.
***
З днем друзяк тебе вітаю!
Щастя, радості бажаю,
Щоб достаток був у домі,
Щоб були усі здорові.
Сміх лунав щоб навкруги,
Щоби зникли вороги,
Щоб любов завжди була,
Щоб дружинонька цвіла.
Хай із неба ангелок
Береже рідний куток!
***
Бажаю мріяти, кохати,
Та від життя все краще брати,
Та посміхатися, радіти,
Та й на місці не сидіти,
Й по роботі просуватись,
На відпочинку відриватись.
Ти не гальмуй, тебе благаю
Й з днем друзяк тебе вітаю!
З днем друзів хочу привітати,
Це свято для всіх нас.
Дружбу світлу прославити,
Ту, що вилікує час.
Вам берегти друзів бажаю,
Ніколи не зраджувати,
Допомагати, любити і вірити,
Любити і розуміти.
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До речі, шведські вчені пояснили дружбу собак з людьми наявністю у чотириногих особливих генів.
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