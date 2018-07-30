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СМС та привітання у картинках з Міжнародним днем дружби

30 липня у світі і в Україні відзначають Міжнародний день дружби. Факти ICTV зібрали найкращі смс-привітання та привітання у картинках.

Міжнародний день дружби святкується за ініціативою ООН з 2011 року і щорічно випадає на одну і ту ж дату.

Він вважається святом миру, любові, відсутності кордонів між національностями, релігіями та політичними інтересами. Сьогодні це одна з наймолодших міжнародних святкових дат.

***

Про друзів не дарма складають пісні,
Не один пуд солі вони з’їли разом,
Друг – надійна опора завжди,
Кажуть, пізнаються в біді завжди.
День друзів – прекрасне свято,
Всюди гамір, веселощі, жарти, сміх,
Друзів на світі багато різних,
Хай у вашому житті друг буде краще всіх.

***

Справжній друг, яке щастя,
Якщо поруч він, йдуть всі негоди,
І сумніви зникають, як тала вода,
Дай Бог, щоб дружба міцна завжди жила.
Сьогодні день друзів, вітаю,
Веселися по повній і не сумуй,
Радості і щастя я тобі бажаю,
А особливо великого щастя в любові.

***

Друже мій, в житті всяке буває,
Було багато різного у нас,
Але дружба наша не зникає,
Вона лише окрилює нас.
У день дружби, бажаю тобі тільки щастя,
Хай зникнуть назавжди напасті,
Здоров’я, бадьорість, молодість бажаю зберегти,
І багато – багато літ прожити.

***

Без друзів на світі ніяк прожити не можна,

В радості, і в біді з тобою завжди друзі,

Дружба всі перешкоди дозволить усунути,

Весело і щасливо нам з друзями жити.

***

З днем друзяк тебе вітаю!

Щастя, радості бажаю,

Щоб достаток був у домі,

Щоб були усі здорові.

Сміх лунав щоб навкруги,

Щоби зникли вороги,

Щоб любов завжди була,

Щоб дружинонька цвіла.

Хай із неба ангелок

Береже рідний куток!

***

Бажаю мріяти, кохати,

Та від життя все краще брати,

Та посміхатися, радіти,

Та й на місці не сидіти,

Й по роботі просуватись,

На відпочинку відриватись.

Ти не гальмуй, тебе благаю

Й з днем друзяк тебе вітаю!

З днем друзів хочу привітати,

Це свято для всіх нас.

Дружбу світлу прославити,

Ту, що вилікує час.

Вам берегти друзів бажаю,

Ніколи не зраджувати,

Допомагати, любити і вірити,

Любити і розуміти.

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СМС та привітання у картинках з Міжнародним днем дружби / 7 фотографий

Читайте: Чоловіча та жіноча дружба – відмінності

До речі, шведські вчені пояснили дружбу собак з людьми наявністю у чотириногих особливих генів.

ФОТО: Dreamstime.com

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