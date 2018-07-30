Tesla випустила дошку для серфінгу за $4 тис.

Компанія Tesla випустила дошки для серфінгу. Коштують вони до $4000.
Дошки будуть оброблені вуглецевим волокном, “натхненним інтер’єрами” в Tesla.
– Обмежена серія представляє суміш високоякісного блиску, які є у всіх наших автомобілях. Дошка посилена легким углеволокном Black Dart, яке є в інтер’єрах наших автомобілів і логотипами з легким контрастним блиском, – йдеться у повідомленні.
Випуск дошок для серфінгу – досить обмежений. За інформацією The Verge, Tesla випустила лише 200 дошок для серфінгу, які, як очікується, будуть доставлені до замовників протягом 2-10 тижнів.
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До речі, Ілон Маск випробував електромобіль Tesla у своєму тунелі.
ФОТО: Tesla
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