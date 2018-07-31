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Гороскоп на сьогодні, 31 липня

Гороскоп на сьогодні радить не планувати важливих заходів на 31 липня.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Сьогодні вдалий час для наведення порядку у будинку і не тільки.

Хто знайомий з принципами Васту, добре попрацювати з південним сектором простору.

Пасивність і сидіння за ноутбуком весь день не сприяє виходу енергії, яка може сьогодні збиратися всередині.

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Щоб потім не було емоційного виплеску, добре займатися справами, у тому числі фізичними.

Підходить помірна активність. Якщо є завдання, що вимагають завершення, варто зайнятися саме цим.

Доречні земельні роботи, роботи на садибній ділянці.

Нагадаємо, топ-3 найрозумніших знака зодіаку.

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