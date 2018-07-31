Інтернет-піратство в Україні: чому так поширене і альтернативи

Багато хто в Україні звик завантажувати вподобану пісню, фільм або книгу, не замислюючись про те, що тим самим вони порушують закон. Факти ICTV розібралися в тому, чому інтернет-піратство так сильно поширене, і які сервіси можна використовувати замість торентів.

І я, в тому числі довгий час був завзятим “піратом” і не тільки тому, що не хотів витрачати на свої хобі гроші, а й тому, що просто їх не заробляв, а батькам деякі захоплення здавалися надто дорогими.

А з появою електронних книг і смартфонів я часто став бачити людей, які читають літературу в цифровому форматі і, хоча й більше люблю читати друковані видання, не бачу в цьому нічого поганого. Погано тільки те, що за ці твори українці не платять, а “чесно” завантажують з просторів інтернету.

Та ж ситуація спостерігається з фільмами, музикою, відеоіграми і програмами. Так, дійсно є випадки, коли заплатити за щось з перерахованого не представляється можливості і на це можна “закрити очі”, але в сучасному світі використовувати піратські сервіси постійно як мінімум грубо.

Наприклад, нещодавно я для себе відкрив безліч стрімінгових сервісів, які дозволяють дивитися фільми і серіали легально. Але про все по порядку.

Що таке інтернет-піратство

Сьогодні інтернет-піратством називають використання творів науки, літератури чи мистецтва, які охороняються авторським правом, без дозволу авторів або правовласників.

Тобто, безкоштовно завантажити новенький фільм, який щойно вийшов на DVD і Blu-ray або відеогру з торентів.

Основний негатив цього явища полягає в тому, що люди крадуть результати роботи інших, не відчуваючи при цьому ніякої провини. Їм просто не здається, що завантажити музику або фільм – це щось погане, що може нашкодити комусь.

У деяких випадках – це дійсно так. Адже фільми, як правило, збирають найбільше грошей під час прокатів в кінотеатрах, а музиканти найбільше заробляють на концертах. Тим не менш, це не робить піратство виправданою дією.

Уявіть, що ви збирали, довго і наполегливо, шафу на замовлення. Окрім як зібрати її, ви ще внесли нотку унікального дизайну. А коли прийшов час платити, вашу роботу просто забрали і відмовилися давати гроші через певну причину.

І така ситуація не тільки в Україні, хоча в нашій країні і виражена набагато яскравіше. По всьому світу люди користуються послугами піратських сайтів для перегляду фільмів і прослуховування музики.

Піратство у світі і його причини

Піратство процвітає і в світі, де з ним ведуть активну боротьбу. Однією з найпоширеніших причин цього явища є високі ціни. Навіть в розвинутих країнах не кожна людина готова віддати кілька доларів за перегляд фільму або близько $60 за нову відеогру.

А через дивні правила ціноутворення на програми, навіть великі компанії країн, що розвиваються, не можуть дозволити собі встановлювати ліцензійне програмне забезпечення на всі комп’ютери. Що вже можна сказати про звичайних користувачів.

Крім того, у компаній деяких країн просто не вистачає коштів, щоб просто конкурувати з великими корпораціями і давати можливість населенню отримувати ліцензійну продукцію за нижчою ціною.

У більшості випадків жорсткі закони про захист авторських прав не вселяють ніякого страху, оскільки і відстежити правопорушників складно, і виконуються такі закони досить рідко. Як правило – це випадки великих файлообмінників (ex.ua) або ж онлайн-кінотеатрів, проте їх не завжди вдається покарати.

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Найнадійнішим методом боротьби з піратством на сьогоднішній день є надійний захист своїх продуктів, але зараз злом програмного забезпечення знаходиться на такому рівні, що піратські версії з’являються дуже швидко.

Одним з методів боротьби виділяють навчання, завдяки якому людей переконують в негативній стороні завантаження з інтернету майна, викладеного без дозволу автора. Також використовують і пропаганду, яка демонструє переваги ліцензійної продукції у порівнянні з піратською копією.

Звичайно, виявлення та притягнення до відповідальності виробників і розповсюджувачів нелегальної продукції є найбільш дієвим, але й найбільш складним, через що використовується тільки у випадках з великими піратськими базами.

Причини піратства в Україні



В Україні всі перераховані вище проблеми існують, але до них додаються ще кілька чинників, в умовах яких формувався український медіаринок. Наприклад, кіноринок нашої країни почався ще в умовах потужної цензури СРСР, і тому контент зарубіжжя молодь отримувала виключно за допомогою нелегальної продукції. І це тривало довгі роки, через що люди просто звикли до такого способу споживання захищених авторським правом продуктів.

Цей менталітет ще й підкріпили умови, в яких формувалося ставлення до авторських прав в незалежній Україні. По-перше, інтернет-провайдери довгий час рекламували свої послуги, вказуючи кількість фільмів, які можна завантажити за добу. Це ще сильніше “забило в голови” той факт, що за кіно, музику, програми та відеоігри платити потрібно мало або вони повинні діставатися безкоштовно.

По-друге, самі правовласники довгий час ігнорували таке ставлення до піратського контенту в Україні і думали, що держава сама має гарантувати дотримання їх прав.

Але навіть в сучасній Україні є випадки, коли бажаний фільм або контент просто ніхто не поширює і тому людям доводиться звертатися до піратської продукції. Але зараз міжнародні компанії роблять дуже багато для того, щоб покупці могли отримати доступ до більшості бажаних фільмів, музичних творів, книг за адекватну ціну.

Ліцензійні сервіси в Україні



Навіть при величезному рівні піратства, є люди, які розуміють збитки від безкоштовного завантаження контенту і шукають місця, щоб легально купувати інтелектуальну власність.



Фільми і серіали

Сервісів для ліцензійного перегляду фільмів і серіалів в Україні зараз розвелося дуже багато. Наприклад, є прекрасний відеосервіс Megogo, який дозволяє дивитися ТБ канали, а також обрані фільми і серіали з перекладом. Звичайно, за таку красу доведеться заплатити. Пакет з кіно обійдеться у 97 грн. на місяць, а підключення преміальних каналів і популярних серіалів, таких як Гра престолів, коштує 197 грн. на місяць. Але за такі гроші ви можете дивитися скільки завгодно фільмів в якості 1080p і 4K, замість того, щоб кожен раз оплачувати покупку продукту, що вас цікавить.

Можна користуватися в Україні й Netflix, в якому, на жаль, велику кількість контенту можна подивитися тільки на англійській мові. При бажанні, у всіх фільмах можна також увімкнути англійські субтитри. Найбільшим мінусом тут є те, що у стрімінгового сервісу тут набагато менше контенту, ніж в США, але цю проблему іноді обходять за допомогою VPN. А платити доведеться як і в інших країнах – 8-12 євро в залежності від пакету. Людей зі знанням англійської мови тут чекає безліч популярних серіалів, мультсеріалів (Stranger Things, Rick and Morty, Daredevil, Bojack Horseman) і фільмів.

Музика

Можливість слухати ліцензійну музику за невеликі гроші зараз цілком реальна завдяки сервісам Google Play Music та Apple Music. В обох сервісах по підписці є більш ніж 30 млн пісень, так що кожен зможе знайти в них композиції, що сподобаються.

За сервіси доведеться заплатити не так багато – 60 грн. на місяць за Google Play Music і $5 на місяць за Apple Music (приблизно 130 грн.).

Слухати композиції в Google Play Music можна за допомогою веб-версії на ПК і на смартфонах, що працюють під управлінням операційних систем Android та iOS. Apple Music дозволяє прослуховувати музичні треки на ПК (причому як на ОС Windows, так і на MacOS) і смартфонах на Android та iOS.

Так званий оффлайн-режим (можливість слухати музику без підключення до інтернету) присутній тільки в Apple Music.

Книги

Тим, хто любить купувати книги у цифровому вигляді, можна порекомендувати все той же Google Play, в якому ціни на літературу у середньому від 50 до 150 гривень в залежності від року виходу і популярності книги.

Величезним плюсом тут є те, що бібліотека має величезну кількість світової класики, гарячих новинок і візуальних новел.

Також можна придбати ліцензійні цифрові версії книг у Клубі сімейного дозвілля, хоча тут їх кількість (1,5 тис.) може розчарувати деяких любителів почитати.

Сьогодні в Україні можна знайти безліч сервісів для покупки ліцензійної продукції, і ми повинні прагнути до того, щоб купувати її чи відповідні підписки, коли це можливо.

До слова, українська Антипіратська Асоціація (УАПА) та Ініціатива Чисте небо створили сервіс для допомоги компаніям щомісяця отримувати актуальну інформацію по ресурсам, які порушують права інтелектуальної власності.

Владислав Бомбела