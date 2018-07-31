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Вперше за 15 років! Марс підійде до Землі на мінімальну відстань (ОНЛАЙН)

31 липня Марс наблизився до Землі на максимально близьку відстань – 57,8 млн. км.

Це найближча відстань між планетами за останні 15 років, повідомляється на офіційному сайті NASA.

Марс був дуже яскравим уже з 27 липня, але 31 липня він підійшов максимально близько до Землі. Йдеться про відстані 57,6 мільйона кілометрів.

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Така ситуація називається великим протистоянням планет.

Наступне наближення Марса до Землі очікується в жовтні 2020 року.

Раніше Факти ICTV писали, що космічне агентство NASA вибрало фіналістів конкурсу з розробки житла для астронавтів на Марсі.

Фото: dreamstime

Відео: NASA

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