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Як у фільмі жахів! Жахливий вірус налякав користувачів WhatsApp

Користувачів месенджера WhatsApp налякав страшний вірус, який розсилає страшні фото і відео.

Користувачі розповідають, що в їх адресній книзі почав з’являтися абонент з ім’ям Momo.

Вірус за допомогою цього контакту вночі після 03.00 розсилає іншим користувачам повідомлення шокуючого змісту.

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На знімках і відео з’являється моторошна істота, яке виглядає як симбіоз дівчини і ворони. Іноді вірус дзвонить абоненту і показує відео з Момо.

Momo – це вірусний бот, який створили залякувати користувачів WhatsApp і популяризувати скульптуру Момо, яку представили в Японії у 2016 році.

Раніше Факти ICTV писали, що у роботі мессенджера Whatsapp стався масштабний збій, який зачепив мешканців Західної Європи, Південної Африки та Океанії.

Фото: TECHBOOK

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