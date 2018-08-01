Архітектура, природа і відпочинок! Топ-7 найкрасивіших міст Європи

Є європейські міста, в яких мусить побувати у своєму житті кожен. Ми склали список з 7 таких місцин і пояснили, чому вибір ліг саме на них. Збирайте валізи.

Найкрасивіші міста Європи важко виділити, тому що у кожному є щось унікальне, своя атмосфера і особлива історія.

В ідеалі, звичайно, було б відвідати якомога більше куточків Землі, збагатитися різноманітною культурою і назавжди закарбувати емоції.

Однак ми виділили суб’єктивний Топ-7 міст Європи, які варто обов’язково відвідати.

Найкрасивіші міста Європи за версією Фактів ICTV

Берн

Це об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО і політичний центр Швейцарії.

Однак це миле європейське місто зовсім не схоже на політичний центр, скоріше воно створене для безтурботного життя, прогулянок і шопінгу.

У Берн, як і в будь-яке швейцарське місто, їхати абсолютно безпечно, будь ви з веселою і галасливою компанією, чи ж самотнім туристом.

Цікавий факт Найбільша частка прибутку міста припадає на туризм. Половина туристів – самі швейцарці, які приїжджають помилуватися архітектурою старого міста і просто відпочити.

Місто стоїть на високій горі і дивиться на дивовижної краси річку – близькість до сонця, що пронизує бернське небо, дозволяє розслабитися і насолодитися розміреністю життя цього міста, спостерігаючи за перехожими за столиком у кафе біля кафедрального собору.

Навіть глянувши на фотографію, стає зрозуміло, чому воно опинилося у списку найкращих.

Як дібратися

Берн знаходиться майже посередині Швейцарії, тому добиратися до нього дуже просто.

Місто надійно пов’язане з іншими великими центрами мережею автомобільних шляхів і залізниць.

Крім того, тут є свій міжнародний аеропорт. Але, на жаль, прямих рейсів з України немає.

Натомість можна дешево полетіти туди з пересадками, скажімо, з Мюнхена, куди літає багато лоукостерів з України.

Фото: Nicolas Jossi/Unsplash

Неаполь

Неаполь розташований у бухті Неаполітанської затоки в Італії.

Одне з найцікавіших міст і, безсумнівно, найбільш живе і темпераментне.

Неаполь – це величний королівський палац (Palazzo Reale di Napoli), де жили представники королівської династії неаполітанських Бурбонів, древній релігійний комплекс Санта-К’яра, побудований ще у чотирнадцятому столітті королем Робертом Мудрим як усипальниці, антураж, приємні люди і, звичайно ж, море.

Цікавий факт І все-таки головне, заради чого варто обов’язково з’їздити у Неаполь – це місцева їжа, а саме, піца, яка з’явилася на світ саме тут. Неаполітанською піцою вважається Маргарита у кольорах італійського прапора, з сиром, базиліком і помідорами, і Маринара з часником і без сиру.

Неаполь варто відвідати і заради його околиць. За 12 кілометрів на схід від міста знаходяться знамениті Помпеї і Геркуланум, поховані під лавою вулкана Везувій.

А взагалі у Неаполь, такий різний, але дуже привабливий, або закохуються, або ненавидять. Півтонів це місто не визнає.

Як дібратися

З України в Неаполь можна дістатися на автобусі або на літаку.

Наприклад, квиток на наземний транспорт обійдеться від 2500 грн (їхати 52 години), а ось авіаквиток – у середньому буде 5000 грн, проте можна знайти навіть і від 3000 грн починаючи з вересня цього року (летіти 2,5 години).

Фото: Anna Dziubinska/Unsplash

Барселона

Ох, старенька Барселона. Це іспанське місто, в яке хочеться повертатися знову і знову – та завжди його буде мало.

По-перше, його неможливо обійти за день. Для того, щоб оглянути визначні пам’ятки, знадобиться не менше трьох днів.

По-друге, ви закохаєтесь вже з першого дня.

Маленькі вулички, дуже високі будинки, усміхнені люди і вічний аромат троянд – це все Барселона.

Стадіон Камп Ноу, Саграда Фамілія і парк Гуель – це далеко не вся Барселона, як багато хто думає. Цікавих місць і архітектурних красот тут безліч.

Місто дуже сучасне, яскраве і темпераментне, воно безперечно варте вашої уваги.

Цікавий факт: Історія Барселонського порту бере свій відлік ще 2000 років тому! Він також є найбільшим на всьому середземноморському узбережжі.

Як дібраться

Найдешевше спочатку доїхати до польського міста Катовіце на автобусі (600-700 гривень), а потім на лоукостері за дві години долетіти до Барселони – у середньому авіаквиток коштуватиме до 2000 гривень, якщо брати заздалегідь.

Фото: Javier Bosch/Unsplash

Париж

Так, тривіально, але без нього – ніяк. Париж стильний, величний, спокійний і, звичайно ж, романтичний.

І нехай його вважають містом для парочок, тут ніхто себе не відчуває самотнім, адже Париж гарний тим, що в ньому тебе завжди хтось чекає, навіть якщо у тебе там нікого немає.

Це місто, в якому, сидячи у манірної кафешці біля Сени, забуваєш про все і просто насолоджуєшся видом та атмосферою історії.

І мало що зрівняється з нічним Парижем: мерехтлива вежа Гюстава Ейфеля, спокійні вулиці, тиха річка і вічний звук акордеону.

І, як писав Віктор Гюго у Соборі Паризької Богоматері, “Злитий гул, що зазвичай стоїть над Парижем вдень, – це говір міста, вночі – його подих”.

Цікавий факт: Славі і порятунку Нотр-Даму від руйнування у великій мірі сприяв історичний роман Собор Паризької Богоматері Віктора Гюго, опублікований у 1831 році. Він знову прищепив любов парижан до собору.

Як дібратися

Прямі рейси з України до Франції дорогі – у середньому від 9500 грн. Краще їхати з того ж Катовіце (від 3500 гривень). А ще краще поїхати подивитися Барселону, а звідти полетіти у Париж, адже авіаквитки між цими містами коштують від 800 гривень.

Фото: Chris Karidis/Unsplash

Будапешт

Будапешт – ідеальне місце як для закоханих пар, так і для компаній друзів.

Це одне з найкрасивіших міст не тільки Угорщини, а й світу.

Місто, де зустрічаються найвідоміші пам’ятки, такі як Будайська фортеця, будівля угорського парламенту, Ланцюговий міст, острів Маргіт і нескінченний список найкрасивіших алей, фасадів і церков.

Цікавий факт: У Будапешті багато термальних джерел. Є купальні з водами різних складів від різних видів захворювань. Найбільша купальня в Європі – Сечені має багато басейнів з вибором температури від 15 до 40 градусів.

Як дібратися

Літаком з Києва можна дістатися Будапешту від 700 гривень, якщо забронювати квиток заздалегідь. На автобусі маршрут забере 20 годин, ціна коливається в межах 800-1250 грн.

Ще є варіант дістатися на поїзді. Спочатку потрібно доїхати до м.Чоп. Потім пересісти на потяг Чоп – Загонь, який коштує 80 грн. Він їде 18 хвилин.

Там купуєте квиток до Будапешта, коштує він 6000 форинтів – це 570 грн.

Фото: Daniel Olah/Unsplash

Флоренція

Флоренція – дійсно місто мистецтва.

Буквально на кожному кутку ви зіткнетеся зі скульптурами і шедевральною архітектурою.

Це місто, де ви можете повільно йти і насолоджуватися кожним будинком, на який лише подивитеся.

Собор Дуомо гордо височить у центрі міста, а нескінченні бруковані кругляком вулиці переплітаються одна з одною, легко дозволяючи заблукати. Флоренція, без сумніву, є найкрасивішим містом Європи.

Цікавий факт: У Флоренції з 14 по 18 століття проживало відоме сімейство Медичі. Тут також народилися Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей, Донателло, Макіавеллі, Роберто Каваллі та Гуччіо Гуччі.

Як дібратися

На літаку можна долетіти всього за 4 години, проте квиток коштуватиме від 10 000 гривень.

А ось на автобусі можна доїхати за 3000 гривень, проте у дорозі потрібно пробути близько 45 годин.

Фото: Mark Tegethoff/Unsplash

Бохінська Бистриця

Обов’язково варто відвідати озеро Бохинь (Словенія), знаходиться в Альпах на висоті 520 м над рівнем моря.

Навколо – гори і національний парк Триглав. Неймовірна краса природи не залишить байдужим нікого.

До речі, тут проходить Міжнародний фестиваль польових квітів, який буде цікавий будь-якому туристу.

Обов’язково також варто відвідати відомий водоспад Савица висотою у 78 метрів.

Цікавий факт: Словенія є домом для цілих 260 водоспадів, з яких Бока є найвищим.

Як дібратися

Бохинь знаходиться недалеко від аеропортів (60-100 км). Літак – найшвидший і найзручніший спосіб, час у дорозі – в середньому близько двох годин (без пересадок). Квиток обійдеться від 5000 гривень.

Поїздка на автобусі – один з найвигідніших варіантів – від 2500 грн, проте дорога займе близько 19 годин.

Фото: LENA EVERDING /Unsplash

Нагадаємо, раніше Факти ICTV підготували Топ-5 країн, які потрібно відвідати вже цьогоріч.

Головне фото: Domenico Loia/Unsplash