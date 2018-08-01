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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 1 серпня/

Гороскоп на сьогодні, 1 серпня

Сьогоднішній день загалом сприятливий, незважаючи на коридор затемнень.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

На сьогодні не варто планувати важливі і великі заходи, здійснювати фінансові операції.

На дорогах і за кермом важливо бути пильними і обережними.

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Зірки радять проявити турботу про близьких людей.

Якщо ж вам самим потрібна підтримка, сьогодні хороший день, щоб попросити про допомогу.

Доречна будь-яка тиха, заспокійлива діяльність, в тому числі медитація і йога.

Сьогодні вдалий час для посадки і пересадки рослин.

Несприятливо: брати чи давати гроші в борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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