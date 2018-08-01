Гороскоп на сьогодні, 1 серпня

Сьогоднішній день загалом сприятливий, незважаючи на коридор затемнень.
Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.
На сьогодні не варто планувати важливі і великі заходи, здійснювати фінансові операції.
На дорогах і за кермом важливо бути пильними і обережними.
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Зірки радять проявити турботу про близьких людей.
Якщо ж вам самим потрібна підтримка, сьогодні хороший день, щоб попросити про допомогу.
Доречна будь-яка тиха, заспокійлива діяльність, в тому числі медитація і йога.
Сьогодні вдалий час для посадки і пересадки рослин.
Несприятливо: брати чи давати гроші в борг.
Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.
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