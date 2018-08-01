Коли Яблучний Спас – дата

У 2018 році церковне свято Яблучний Спас або Другий Спас відзначатимуть 19 серпня, як і кожного року.

Вважається, що саме у цей день природа починає обертатися до осені. Ночі стають довшими і холодними.

Для людей же це пора нового врожаю. Скрізь дозрівали плоди стиглих яблук. Новий урожай освячували у церкві і його можна було їсти.

В цей день також влаштовували народні гуляння. Яблучною випічкою прийнято пригощати всіх охочих.

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Яблучний Спас припадає на час Успенського посту, проте на честь свята дозволяється їсти рибу і пити вино.

Варто наголосити, що до настання цього свята в стародавні часи не їли ніяких плодів, крім огірків. Решта овочів та фруктів дозволялося вживати тільки після освячення у церкві в цей день.

До слова, на Яблучний Спас молоді дівчата ворожили на свого судженого, надкушуючи яблуко. Вважалося, що смак і вигляд плода визначать заміжнє життя.

До речі, Перший Спас або Медовий Спас українці відзначають щорічно 14 серпня.

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