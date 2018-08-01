Магнітні бурі у серпні – небезпечні дати

У серпні 2018 очікується відразу кілька магнітних бур, а пік буде припадати на середину місяця.

2, 3, 10, 13, 14 серпня очікуються слабкі магнітні бурі, які не матимуть сильного впливу на організм. Однак їх відчують ті, у кого проблеми з тиском і серцем.

Найсильніші магнітні бурі очікуються з 16 по 20 серпня. У цей період можливі збої в роботі мобільного зв’язку та деякої техніки. Крім того, у метеозалежних людей можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

29 серпня пройде остання за літо 2018 року магнітна буря середньої сили.

Симптоми під час магнітних бур

У метеозалежних можуть виникнути головний біль, тахікардія, порушення сну і підвищена дратівливість. Також можливе коливання артеріального тиску і загострення хронічних захворювань.

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Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди, які страждають стенокардією, серцевою недостатністю, гіпертонічною хворобою, нервово-психічними розладами і артритами.

Як пережити магнітні бурі

Потрібно заздалегідь готувати свій організм до подібних потрясінь: ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтеся, повноцінно відпочивайте і не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі.

Також у дні магнітних бур краще знизити активність та інтенсивність фізичних навантажень.

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