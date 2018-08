Наближається пора блокбастерів: найкращі відеоігри серпня

Літо потроху підходить до свого кінця і вже скоро почнеться пора, коли вийде велика кількість відеоігор-блокбастерів.

Overcooked 2

Друга частина дуже дивної, але, тим не менш, веселої відеоігри про готуванні Overcooked загляне на ігрові платформи цього місяця. Як й раніше, компанії до 4 гравців доведеться готувати страви на дуже дивних кухнях, які в реальному житті навряд чи б стали в нагоді.

Ресторани тут можуть весь час змінювати своє положення, створювати для гравців перешкоди і закривати доступ до тих чи інших місць кухні. У сиквелі нас чекають нові кухні, теми, рецепти і, звичайно ж, персонажі.

Краще грати в цей маленький хіт “на одному дивані”, щоб всі учасники хаосу знаходилися в одному приміщенні і могли швидко розділити обов’язки по кухні – кому різати інгредієнти, кому мити тарілки, а хто буде стрімголов бігти, щоб вчасно подати замовлення. Якщо ви часто збираєтеся з друзями, щоб пограти на одному пристрої, то Overcooked 2 прекрасно підійде для цих цілей.



Дата виходу: 7 серпня

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

The Walking Dead: The Final Season

Інтерактивне кіно у всесвіті The Walking Dead від розробників з Telltale Games вже давно стало одним з найбільш очікуваних і відомих серед гравців. І ось, через три сезони, нас чекає завершення історії Клементини, яка полюбилася багатьом гравцям.

Історія продовжиться через кілька років, після подій третього сезону, де головна героїня, яка вже сильно подорослішала, виховує дитину одного з членів своєї колишньої групи. Навколо чого розвернуться події наразі невідомо, але при розробці команда намагалася повернути дух першого сезону, який багато хто вважає кращим в серії.

Як і в інших іграх Telltale Games ви можете очікувати цікаву історію з невеликим розгалуженням подій, яке залежить від дій гравців в різних ситуаціях. Якщо ви проходили попередні частини серії, то новий сезон дасть можливість перенести рішення в The Final Season.



Спочатку гравцям буде доступний перший епізод, а решта будуть додані протягом року. Хоч їх й буде менше, але тривалість кожної окремої “серії” збільшиться, завдяки чому The Walking Dead: The Final Season повинен підійти до стандартних для жанру 10-12 годинах для проходження.

Дата виходу першого епізоду: 14 серпня

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Після виходу у 2004 році рольова гра World of Warcraft стала однією з найбільших проектів. І останнім часом вона тільки додала в кількості гравців, завдяки політиці компанії Blizzard, яка постійно наповнює World of Warcraft контентом. У серпні гравців чекає чергове доповнення під назвою Battle for Azeroth.

У ньому додадуть нові союзні раси для Орди та Альянсу, підвищать максимальний рівень персонажа до 120-го, з’являться нові континенти – Кул Тірас і Зандалар, а також підземелля і рейди.

Крім того, продовжиться й система адаптивного рівня для регіонів, який буде введений не тільки на нових континентах, а й в певному контенті зі старих доповнень, що має дати гравцям більше можливості вибору під час “прокачування”. Великих змін класів, як це було в попередньому додатку, не обіцяють.

Читайте: Анонсовано продовження гри S.T.A.L.K.E.R. 2 – дата релізу

На початку доповнення гравці отримають Серце Азерота, яке служитиме аналогом артефактної зброї з Легіону. Його можна буде покращувати протягом усього доповнення, і воно не буде прив’язане до певної спеціалізації гравця.

Сюжет почнеться з того місця, де закінчився Легіон. На старті гравцям буде доступно 10 підземель, а рейд Ульдір з’явиться незадовго після виходу доповнення.

Дата виходу: 14 серпня

Платформи: ПК



Pro Evolution Soccer 2019

Спортивних фанатів в цього місяця порадує вихід Pro Evolution Soccer 2019, який відрізняється більш важким ігровим процесом, на відміну від серії FIFA. Цього року Konami пообіцяли збільшити кількість ліцензій, завдяки чому зросте кількість ліг, стадіонів і “легенд” у грі.

Однак фанатам Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Суперкубка УЄФА доведеться дочекатися FIFA 2019, оскільки розробники відеоігри не продовжили контракт з УЄФА і тепер ці ліги будуть доступні тільки в футбольному симуляторі від EA.

Зате тут можна очікувати більш реалістичної фізики гравців і м’яча, що не може не порадувати справжніх фанатів футболу. Покращення чекає не тільки ігровий процес, але й різні режими у грі, які введуть нові можливості футболістів та покращену систему переговорів при покупці гравців.

Дата виходу: 30 серпня

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Yakuza Kiwami 2

Все більш і більш популярна в західних країнах серія Yakuza в серпні отримає римейк другої частини, який прекрасно підійде тим, хто почав своє знайомство з серією з Yakuza 0. Як і в оригінальній Yakuza 2, в Kiwami сюжет продовжиться через рік після того, як Казума Кірью покінчив із злочинним життям. Однак, після вбивства глави клану йому доводиться повернутися, щоб знайти нового лідера.

Перероблена друга частина отримає движок Dragon Engine, на якому працює Yakuza 6. Завдяки цьому графіка та ігровий процес гри дуже сильно зміняться у порівнянні з оригінальною Yakuza 2. Багато фанатів серії рекомендують ознайомитися з Yakuza Kiwami 2 до того, як грати у 6-ту частину.

Також з нововведень варто відзначити додавання сюжетної лінії одного із самих божевільних персонажів серії – Горо Маджіми. Історія розповість про те, як він покинув один з кланів Якудзи і заснував Majima Construction в проміжку між першою і другою частиною серії. Фанатів Yakuza 0 також чекає повернення Макото Макімури, яка відігравала велику роль в історії Маджіми.

Дата виходу: 28 серпня

Платформи: PlayStation 4

До слова, Факти ICTV склали список з 7 найкращих відеоігор першої половини 2018 року.

Фото: World of Warcraft

Відео: PlayStation, officialpes, World of Warcraft