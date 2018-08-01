Погода в Україні на сьогодні, 1 серпня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 1 серпня, буде сонячною практично по всій території. Опади очікуються на західній частині країни.

Прогноз погоди в Україні дає Укргідрометцентр.

Так, опади варто чекати лише західним областям країни.

На Закарпатті очікується +31… +33°С. Львівська, Івано-Франківська і Тернопільська області – +26…+28°С.

Чернівецька область – +25… +27°С. Волинська – +28 …+30°С.

Рівненська, Хмельницька, а також центральні та Харківська області очікують температуру повітря – +27…+29°С.

На півдні і у Криму буде від +30 до +33°С.

На півночі прогнозується +26…+28°С, без опадів.

Трохи прохолодніше у Сумській і Полтавській областях – +25…+27°С.

На сході країни температура повітря сягне в середньому +30°С.

Читайте: Візьму гондолу на прокат! У Львові знову потоп

Нагадаємо, прогноз погоди на тиждень в Україні.