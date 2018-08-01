Прогноз погоди на 60 років. Аномальна спека посилиться і вб’є більше людей (КАРТА)

Зміна клімату в цьому столітті збільшить кількість жертв аномальної спеки, особливо в тропічних і субтропічних країнах. У Південній Америці рівень смертності може зрости на 770%.

Дослідження міжнародної групи вчених опубліковано в журналі PLoS Medicine.

Кліматологи прогнозують, що тривалі періоди аномально високих температур по мірі зміни клімату стануть більш частими і більш суворими.

Влітку 2018 року аномальна спека, зокрема, встановилася на півночі Європи і в Греції, а також в Японії — при цьому спеку в Великій Британії місцеві вчені вже пов’язали зі зміною клімату.

Група вчених під керівництвом Юйміна Го з університету Монаша в Мельбурні побудувала математичну модель для того, щоб оцінити кількість смертей від аномальної спеки в період з 2031 по 2080 роки за різних сценаріїв зміни клімату, адаптації до нього і зміни чисельності населення.

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Для цього вони використовували дані про погоду та смертність 412 районів у 20 країнах, зібрані з 1984 по 2015 роки у Північній і Південній Америках, Європі та Азії. За допомогою кліматичних моделей вчені спрогнозували середню температуру в цих регіонах до кінця століття і екстраполювали дані про смертність у зв’язку з аномальною спекою.

– У майбутньому хвилі спеки будуть частішими, більш інтенсивними і будуть тривати довше. Якщо ми не знайдемо спосіб пом’якшити зміну клімату і допомогти людям адаптуватися до нього, на нас чекає велике зростання кількості смертей від хвиль спеки, особливо в бідних країнах на екваторі, — сказав учений.

При найменш сприятливому сценарії — коли людина нічого не зробить для боротьби зі зміною клімату і ніяк до нього не адаптується, — смертність від аномальної спеки у Бразилії, Колумбії і на Філіппінах зросте більш ніж на 770% відносно середніх рівнів 1971-2020 років.

У США, де було вивчено найбільше районів, приріст складе від 400 до 525%, в Європі, Китаї і Японії він не перевищить 400%.

Автори статті вважають, що для зниження втрат від спеки необхідно, зокрема, активніше поширювати інформацію про проблеми, розвивати системи раннього попередження про екстремальну погоду і враховувати такі ризики в міському плануванні.

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Фото: Pixabay.com.