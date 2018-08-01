Путешествие по Австралии: как арендовать дом на колесах за $1

Как арендовать дом на колесах за 1 доллар, зачем домашним животным в Австралии вшивают микрочип и как завести в арендованной квартире кошку, если нельзя – все об удивительной Австралии.

Об этом рассказала украинка Алина, которая вот уже шесть лет живет в Австралии.

Алина объездила почти всю Австралию. А сделала она это на экзотическом для нас кемпервене. Это так называемый дом на колесах, в котором есть все. Обычно он стоит очень дорого – от 100 до 1000 долларов в сутки. Но есть способ арендовать его всего лишь за доллар. Перевозить кемпервены из города, где закончился туристический сезон, в город, где он начался. Более того, если вы так называемый турист-перевозчик, компания даже компенсирует часть расходов на бензин!

Другая интересная сторона Австралии – домашние животные. Их здесь очень сложно завести! Дело в том, что для этого требуется разрешение от арендодателя. Кроме того, просто так котика с улицы взять в Австралии не удастся. Его надо купить в приюте или у человека, который их разводит. Это обойдется от 100 до 200 долларов, в зависимости от породы.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

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