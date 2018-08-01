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У Києві видано книгу про реформи Я завжди з Україною! Л. Кучма

У новій книзі “Я завжди з Україною! Л. Кучма” описано власний досвід країни у проведенні реформ.

У Києві видано книгу, присвячену історії реформ, які проводилися в Україні від початку 1990-х років.

Як розповів у коментарі виданню ГОРДОН автор дослідження, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук Павло Гайдуцький, у заголовок він виніс цитату другого президента Леоніда Кучми “Я завжди з Україною! Л. Кучма”, тому що вважає його реформаторський досвід найбільш успішним за всі роки незалежності.

– Нам увесь час кажуть про іноземний досвід реформ. Але у нас є свій. Ми не просто його забули, але ще і заперечуємо. Після 2004 року мало не кожен президент і його команда стверджують: “Ми починаємо перетворення, яких раніше не було”. Не можна заперечувати попередні реформи. Інакше люди втратять довіру до влади, розчаруються в її реформаторських здібностях.

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А нам без змін ніяк не обійтися – така об’єктивна економічна реальність. І у цій книзі зібрано маленькі секрети реформ, описано досвід, який ми проходили тут, в Україні. Передано атмосферу політичних внутрішніх і зовнішніх реалій, у якій часом так непросто приймалися рішення, – розповів економіст.

Нагадаємо, Факти ICTV дізналися, які реформи в Україні впроваджують за прикладом інших країн і як вони діють за кордоном.

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