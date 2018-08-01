Відпочинок у Залізному порту 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Залізний порт вважається найкращим курортом для молоді. Факти ICTV пропонують весело і з користю для здоров’я провести відпустку в Україні.

Залізний порт – популярний курорт в Херсонській області. Він знаходиться в степовій зоні і межує з узбережжям Чорного моря.

Повітря в Залізному порту збагачене йодом і бромом завдяки змішанню степових і морських повітряних мас.

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Клімат на курорті помірно-континентальний зі спекотним літом, але воно тут переноситься набагато легше, ніж в місті. За прогнозом погоди на морі можна спостерігати онлайн з допомогою веб-камер Залізного порту.

Залізний порт знаходиться далеко від промислових зон, тому вважається екологічно чистим курортом.

Як дістатися

Від Києва до Залізного порту 644 км.

Потяг

Якщо їхати на поїзді, потрібно купувати квиток до Херсона (ціна з Києва – від 128 грн). Потім пересісти на маршрутку до Залізного порту (110 грн). Їхати доведеться близько 2,5 годин.

Автобус

Прямий автобус з Києва до Залізного порту буде коштувати від 549 гривень (час у дорозі – 9 годин).

Де жити

Готелі

Оранж

Знаходиться за 5 хвилин ходьби від лінії моря. У 10 хвилинах розташовані ринок, автостанція, продуктові магазини, аптека.

На території працює кафе, є і дитячий майданчик.

Вартість проживання в двомісному номері у серпні – 500 грн. Ціна вказана за номер.

Авокадо

Знаходиться за 100 метрів від моря.

У номерах є телевізор, холодильник, вентилятор, сушарка для одягу, санвузол (душ, умивальник, туалет), бойлер (холодна, гаряча вода цілодобово).

Так само є прасувальні дошки, пилососи, праски, пральні машинки, мікрохвильова піч, газові плити, електроплита, електрочайники, фени, посуд, мангали, парковка.

На території є кухня для самостійного приготування їжі.

Можна замовити комплексне триразове харчування за 80 гривень на добу з людини.

Проживання обійдеться в серпні – 300 гривень. Ціна вказана за людину на добу.

Dolce-Vita

На території є відкритий басейн з баром і зоною відпочинку навколо, дитячий майданчик з басейном, кафе, настільний теніс, масажний кабінет, автостоянка.

Вартість проживання в двомісному номері у серпні – 450 гривень на добу з людини.

Бази відпочинку та пансіонати

Verona



На території є басейн, зона барбекю і парковка.

У всіх номерах – душ, туалет, умивальник, кондиціонер, холодильник і супутникове ТБ.

Також у пансіонаті є кухня для самостійного приготування їжі.

Вартість проживання в двомісному номері у серпні – від 900 гривень. Ціна вказана за номер.

Гавань

Знаходиться за 300 метрів від моря.

На території є стоянка і мангал.

Також кухня для самостійного приготування їжі. Харчування в пансіонаті не передбачено.

Вартість проживання – від 100 до 250 грн. Ціна вказана за людину на добу.

Абрикос

Пансіонат знаходиться за 15 хвилин ходьби від центральної набережної Залізного Порту.

У пансіонаті є кухня для самостійного приготування їжі з усім необхідним посудом і їдальня, де можна замовити комплексне харчування.

Вартість проживання в серпні – 180 гривень. Ціна вказана за людину на добу.

У Кості

Знаходиться за 10 хвилин ходьби до моря.

Є загальна кухня для приготування їжі. Організація харчування не передбачена.

У дворі є місце для парковки авто.

Вартість проживання у серпні – від 80 до 150 гривень. Ціна вказана за людину на добу.

Приватне житло

Приватний сектор в Залізному порту дуже популярний серед відпочивальників. Ціни на житло залежать від близькості до моря. Вартість проживання стартує від 100 гривень на добу з людини. Біля моря кімната буде коштувати від 180 гривень з людини.

Також можна зняти квартиру або будинок. 1-кімнатна квартира – від 400 гривень, а будинок для 8 осіб можна зняти за 1800 гривень на добу.

Пляжі в Залізному порту

Пляжі в Залізному порту піщані з домішкою дрібної мушлі. Вхід в море пологий і піщаний. Тут споруджено низку хвилерізів для захисту від сильних штормів. На них накопичується сміття і водорості.

Пляжі на курорті безкоштовні.













Відпочинок у Залізному порту 2018: огляд житла, пляжів і розваг / 7 фотографий

Розваги у Залізному порту

Курорт розрахований на молодіжний відпочинок, тому тут велика кількість нічних клубів, кафе і дискотек. Також є прокат велосипедів, водних скутерів та мотоциклів.

Аквапарк Залізний порт

Тут є маленький аквапарк, який знаходиться на пляжі. У ньому всього лише 7 водних атракціонів. Вартість години – 200 грн до 13.30, 250 грн – після 14.00.

Центр дайвінгу Sea Port

Тут можна навчитися пірнати з аквалангом. Вам проведуть детальний інструктаж, а зануритися у воду можна з берега або катера. Обійдеться це в 1300 грн з людини.

Ціни на продукти в Залізному порту

Продукти харчування тут купують переважно на ринках, яких на курорті багато. Ціни на них високі. У сезон відпусток продавці завищують вартість на 20-40%.

Також на курорті є великий магазин Золота Нива. Тут найбільший вибір продуктів, але ціна завищена на ті ж 20-40%.

Нагадаємо, Факти ICTV допомагають зібрати необхідні речі для відпочинку за кордоном, на морі, в горах або вдома. Ми вивчили модні тенденції, дізналися багато про практичне використання різних речей, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.