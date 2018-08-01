Як врятувати домашніх тварин від спеки – 9 порад

Від спеки страждають не тільки люди, а й тварини.

Кілька порад, як врятувати домашніх улюбленців від перегрівання, публікує УНІАН.

Порада №1

Якщо ваша тварина весь день у квартирі – залишайте ввімкненим кондиціонер. Але відрегулюйте температуру, щоб не простудити улюбленця.

Порада №2

Можна охолодити тваринку махровим рушником, змоченим водою.

Порада №3

Не залишайте вікна широко відкритими, аби ваша кішка не випала.

Адже ті полюбляють у такий спосіб “провітрюватися”.

Порада №4

Залиште пухнастику достатньо води, наповніть одразу кілька мисок.

Порада №5

У спеку не перегодовуйте тварину. Подбайте, щоб у її раціоні була легка їжа.

Порада №6

Ні в якому разі не залишайте собаку в замкнутій машині у спеку. Ваш друг може отримати тепловий удар і навіть померти.

Порада №7

Якщо спека занадто сильна, вигулюйте чотирилапих о 6-7 ранку, а ввечері – після 18.00.

Порада №8

Не обливайте пса водою – краще змочіть йому лоб, ніс, лапи, зовнішню поверхню вух.

Порада №9

Також у спеку не рекомендується коротко стригти свого компаньйона – адже у тварин шерсть виконує роль терморегулятора.

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Тим часом в Україні, на жаль, вже є перша жертва спеки – сьогодні стало відомо, що в Кривому Розі на вулиці померла жінка.

Фото: pixabay.com