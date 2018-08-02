День пророка Іллі: що треба знати про свято

День пам’яті пророка Іллі завжди припадає на 2 серпня. Він вважається покровителем воїнів. Чому і що треба знати про святого?

Образ пророка Іллі представлений грізним старцем, який роз’їжджає на вогняній колісниці по небу і нещадно вражає грішників громом і блискавкою.

Однак цей святий завжди щедрий до праведників. Саме він ретельно стежить за виконанням людських і божих законів. Перша церква, побудована на Русі, була присвячена Святому Іллі.

Майбутній пророк з’явився на світ у місті Фесвії за 9 століть до народження Ісуса Христа. Його батькові у момент народження Іллі було видіння, в якому янголи небесні сповивали і годували малюка вогнем. Це бачення стало пророчим – дитина виросла і стала світочем віри.

За життя пророка в царстві Ізраїльському правив Ахава, дружина якого нав’язувала людям культ Астарти і Ваала. Ілля намагався поставити царя на правильний шлях і робив чимало чудес. Але нічого не діяло, той навіть не злякався наближення трирічної посухи і голоду, які віщував пророк.

Після трьох років голоду Ілля знову намагався напоумити ізраїльтян. На горі Кармель він зробив жертовник Богу. Поливши дрова водою, пророк почав молитися. З неба зійшов стрімкий вогонь і вразив не тільки жертву і дрова, але й каміння з водою. Скоро почалася злива, яка наситила висушену землю. Уражені побаченим ізраїльтяни покаялися і знову почали прославляти істинного Бога.

Християни і юдеї вважають, що пророка узяли живим на Небо. Його учень Єлисей бачив, як святий вознісся на Небо у вогняній колісниці.

За церковними переказами, пророк Ілля буде предтечею страшного другого пришестя Христа на землю і, взявши під час проповіді тілесну смерть, вже не тільки як пророк, але і як мученик, удостоїться в лику святих ще більшої честі й слави від Бога.

Традиції святкування

Святкувати день пам’яті пророка почали у Візантії у ІХ-Х столітті н. е. Люди влаштовували вистави та бенкети.

Фактично, Ілля прийшов на зміну громовержцеві Перуну, адже володів тими ж можливостями. Його так само шанували, йому молилися перед боєм.

Саме тому День Іллі став святом воїнів, зокрема авіаторів і десантників, а грізний Пророк Ілля – вартовим небес.

У слов’ян було прийнято 2 серпня поминати полеглих у бою воїнів, приносити жертви, освячувати зброю, проводити ритуальні битви.

Заборони на Іллі

У цей день суворо забороняється купатися, бо Ілля катається по небу, і від швидкої їзди один кінь опускає у воду підкову, після чого вода стає холодною.

Також не можна нічого робити. Якщо возити або складати сіно – пророк Ілля спалить його.

Худобу не можна виганяти на пасовище – загризуть вовки. І навіть якщо вдасться уникнути небезпечної зустрічі з хижаками, розгніваний пророк може наслати на худобу пастуха блискавку.

Вражає Ілля своїми стрілами і нечисту силу. Рятуючись, злі духи перетворюється в звірів – кішок, собак, зайців, лисиць, тому тварин цього дня додому не пускають.

Прикмети на Іллі

Оскільки Ілля вважається володарем гроз і злив, багато прикмет цього дня пов’язані з опадами. Дощ передвіщає багатий урожай, а посуха – пожежі.

Дощова вода, зібрана 2 серпня, має особливі властивості. Вона змиває усі хвороби та захищає від пристріту і чаклунства.

Раніше Факти ICTV розповідали, за що пророка Іллю шанують православні християни.

Фото: uapc.org.ua