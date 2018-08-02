Galaxy Tab S4: Samsung представила бюджетний планшет

Південнокорейська група компаній Samsung Group офіційно представила бюджетний планшет Galaxy Tab S4. Які характеристики і ціну отримав новий гаджет і як показує відео Galaxy Tab S4.

Galaxy Tab S4 не можна назвати флагманом, проте він має багато цікавих характеристик та доступну ціну, повідомляє prostotech.com.

Samsung Galaxy Tab S4 – дизайн

Galaxy Tab S4 отримав 10,5-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів та співвідношенням сторін 16:10.

По краях екрану бачимо тонкі рамки.

Samsung Galaxy Tab S4 – характеристики

У Планшета немає сканера відбитків пальців, але він підтримує функцію сканування райдужної оболонки ока і розпізнавання обличчя.

Galaxy Tab S4 також має підтримку вбудованого Samsung DeX DeX (Док-станція, яка трансформує звичайний ґаджет у комп’ютер. – Ред.), також є можливість увімкнути спеціальний режим DeX.

Також планшет підтримує два екрани – екран планшета, так і зовнішній монітор (підключений через HDMI). Galaxy Tab S4 підтримує стилус S Pen, тож його можна використовувати як цифрову ескізну панель.

Пристрій отримав чіпсет Snapdragon 835 з максимальною частотою ядра 2,35 ГГц. Новинка отримала 4 ГБ оперативної та 64/256 ГБ вбудованої пам’яті. На задній панелі розміщена основна камера на 13 Мп, а фронтальна має роздільну здатність 8 Мп.

Ємність акумулятора складає 7,300 мАг. Як запевняють розробники, пристрій може працювати на одному заряді до 16 годин роботи.

Планшет працює на базі Android 8.1 Oreo в парі з Samsung Experience 9.5. На ньому можна працювати з документами Microsoft Word, Excel і PowerPoint. При цьому, Word можна працювати із додатковою клавіатурою Book Cover.

Samsung Galaxy Tab S4 – відео

Samsung Galaxy Tab S4 – ціна

Galaxy Tab S4 надійде у продаж наприкінці серпня.

За більш сучасну версію з 256 ГБ флеш-пам’яті треба заплатити $750 (19 500 гривень). А модифікація з 64 ГБ вбудованого сховища обійдеться користувачам у $650 (16 900 гривень).

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