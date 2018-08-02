PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 2 серпня/

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня

Сьогодні не варто лінуватися, тому бажано провести день активно. Не зайвим буде прогулятися ввечері на свіжому повітрі.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Енергії дня сприятимуть діяльності, яка буде спрямована на захист і підтримку оточуючих, прояв турботи. Добро буде проявити добровільну безкорисливу допомогу. Однак намагайтеся не занадто перевантажувати себе чужими проблемами.

День підходить для справ, пов’язаних з будинком і земельною ділянкою – можна зайнятися дрібними будівельними роботами або попрацювати на городі.

Сприятливо: надягання нового одягу.

Несприятливо: стрижка волосся.

Читайте: Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка