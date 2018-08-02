Гороскоп на сьогодні, 2 серпня

Сьогодні не варто лінуватися, тому бажано провести день активно. Не зайвим буде прогулятися ввечері на свіжому повітрі.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Енергії дня сприятимуть діяльності, яка буде спрямована на захист і підтримку оточуючих, прояв турботи. Добро буде проявити добровільну безкорисливу допомогу. Однак намагайтеся не занадто перевантажувати себе чужими проблемами.

День підходить для справ, пов’язаних з будинком і земельною ділянкою – можна зайнятися дрібними будівельними роботами або попрацювати на городі.

Сприятливо: надягання нового одягу.

Несприятливо: стрижка волосся.

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