Календар магнітних бур на 2018 рік (ІНФОГРАФІКА)

2018 рік ознаменований сплеском геомагнітної активності. Факти ICTV публікують графік магнітних бур і пояснюють, чому вони небезпечні для здоров’я та хто в зоні ризику.

Що таке магнітні бурі?

Швидкі та сильні зміни в магнітному полі Землі, що виникають у періоди підвищеної сонячної активності.

Геомагнітні бурі здатні порушити зв’язок, системи навігації космічних кораблів, призводять до виникнення поверхневих зарядів на трансформаторах і трубопроводах і навіть до руйнування енергетичних систем.

Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій? Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь

Ні – це все вигадки

Звісно мають вплив, але несуттєвий

Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітні бурі особливо небезпечні для тих, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця. Близько 70 % інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів відбувається саме в це період.

Магнітні бурі нерідко супроводжуються головним болем, мігренню, прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом і перепадами тиску.

Особливо небезпечні магнітні бурі:

У літаках. На висоті 9—11 км ми не захищені товстим повітряним шаром. Кажуть, у “бурхливі” дні частіше трапляються авіакатастрофи.

На висоті 9—11 км ми не захищені товстим повітряним шаром. Кажуть, у “бурхливі” дні частіше трапляються авіакатастрофи. На Півночі. Всі, мешканці, що живуть на північ від 60-ї паралелі, страждають від магітних бур значно більше.

Всі, мешканці, що живуть на північ від 60-ї паралелі, страждають від магітних бур значно більше. У метро. Магнітні поля в метро виникають, коли поїзди рушають з місця або різко гальмують. Найсильніше вони в кабіні машиніста, у вагонах і біля краю платформи. Саме тому машиністи метро часто страждають від ішемічної хвороби серця, а в пасажирів трапляються раптові серцеві напади.

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Що робити в магнітну бурю?

Обмежте фізичне та емоційне навантаження. Відкладіть вирішення важливих питань та ухвалення рішень.

Зверніть увагу на режим дня і раціон харчування. Уникайте вживання алкоголю та важкої їжі.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі, введіть у раціон фрукти та овочі, а також вітаміни.

Як перенести бурю влітку

Влітку переносити магнітні бурі особливо важко. Чутливим людям важливо бути обережними. Краще гуляти зранку та ввечері, коли активність сонця стихне.

Приміщення потрібно постійно провітрювати. Крім того, якщо в години магнітної бурі є можливість відпочити, краще поспати. Під час сну коливання впливають на організм менше, ніж під час роботи.

Календар магнітних бур 2018

Березень:

13, 16, 19, 21, 22, 28, 29 березня – магнітні бурі середньої сили.

Квітень:

7, 20 квітня – незначні коливання;

1, 18 квітня – коливання середньої сили.

Травень:

14 травня – слабка магнітна буря;

15, 18 травня – середні коливання;

12, 17 травня – очікуються сильні бурі.

Червень:

8, 9 червня – середні коливання.

Липень:

7, 29, 30 липня – слабкі магнітні бурі;

15, 18 липня – найсильніші коливання.

Серпень:

2, 3, 18, 19, 20 серпня – слабкі бурі;

16, 17 – досить серйозні коливання.

Вересень:

1 – 10 вересня – сильні магнітні бурі, які пройдуть одна за одною.

Жовтень:

20, 30 жовтня – дуже слабкі коливання.

Листопад:

11, 15, 18, 25 листопада – бурі середньої інтенсивності.

Грудень:

3, 8, 26, 29 грудня – сильні магнітні бурі.

Ми вже писали про те, що у 2018 році Землю очікують 20-35 геомагнітних бур, серед яких 2-4 великі та дуже великі.