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У Франції з’явилося унікальне блакитне вино: як роблять і ціна

У французькому місті Сет з’явилося у продажу десертне вино Vindigo блакитного кольору.

Про це повідомляє The Guardian.

– Вино має блакитний колір завдяки натуральному барвнику антоцианіну, який отримують зі шкірки червоного винограду, – йдеться в повідомленні.

Вино має насичений аромат і солодкий фруктовий присмак.

Місцеві підприємці називають напій “прекрасним літнім аперитивом”.

Вартість однієї пляшки вина варіюється від €12 до €18.

Читайте: Вчені розповіли про небезпеку відмови від алкоголю

Поки що Vindingo можна купити тільки в місті Сет, але незабаром його завезуть і в винну столицю Франції – Бордо.

Нагадаємо, як смачно поєднати сир і вино.

ФотоNikolay Stoimenov/Dreamstime.com

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