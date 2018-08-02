У Франції з’явилося унікальне блакитне вино: як роблять і ціна

У французькому місті Сет з’явилося у продажу десертне вино Vindigo блакитного кольору.
Про це повідомляє The Guardian.
– Вино має блакитний колір завдяки натуральному барвнику антоцианіну, який отримують зі шкірки червоного винограду, – йдеться в повідомленні.
Вино має насичений аромат і солодкий фруктовий присмак.
Місцеві підприємці називають напій “прекрасним літнім аперитивом”.
Вартість однієї пляшки вина варіюється від €12 до €18.
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Поки що Vindingo можна купити тільки в місті Сет, але незабаром його завезуть і в винну столицю Франції – Бордо.
Нагадаємо, як смачно поєднати сир і вино.
Фото: Nikolay Stoimenov/Dreamstime.com
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