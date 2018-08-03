Гороскоп на сьогодні, 3 серпня

В цілому сприятливий день, який підходить для вивчення чого-небудь нового – знання будуть добре засвоюватися, а розуміння суті питання, що цікавить може розкритися з несподіваного боку.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Сьогодні можна зайнятися плануванням або навіть приступити до реалізації своїх планів, але перед початком активних дій варто переконатися в достовірності наявної у вас інформації і зіставити передбачуваний результат з вашими бажаннями.

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Постарайтеся уникати різкості в спілкуванні – чим більш привітним і доброзичливим буде ваш настрій, тим легше буде отримати бажаний результат.

З 11.55 вдалий час для початку лікування хронічних захворювань.

Сприятливо: надягання нового одягу, стрижка волосся, початок подорожей.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.